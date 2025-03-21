Скандальной экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе продлили меру пресечения
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе. Она будет находиться под стражей как минимум до 18 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС.
Заседание суда состоялось в четверг, 20 марта. Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуратуры САП и продлил срок содержания под стражей для Крупы на 60 суток (до 18 мая включительно).
ВАКС также определил возможность внесения залога в размере 230 млн гривен как альтернативу содержанию под стражей. В случае внесения залога фигурантка должна соблюдать следующие обязанности:
- являться по требованию к детективам, прокурорам, следственным судьям и суду;
- не выезжать за пределы Хмельницкого без разрешения следователей, прокуроров или суда;
- воздерживаться от общения с работниками Хмельницкого областного центра МСЭК и лицами, которые обращались в центр для проведения медико-социальной экспертизы, относительно обстоятельств уголовного производства;
- сообщать следователей, прокуроров или суд об изменении места жительства;
- сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.
Дело Крупы
В октябре 2024 года Государственное бюро расследований разоблачило главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них изъяли почти 6 млн долларов наличными в разных валютах.
Печерский районный суд Киева избрал для чиновницы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. Впоследствии Апелляционная палата ВАКС снизила сумму залога до 280 млн гривен.
Дело Татьяны Крупы получило широкий резонанс и стало отправной точкой для расследования коррупции среди других должностных лиц МСЭК в разных регионах Украины.
Выяснилось, что по схеме Крупы 50 прокуроров Хмельницкой области получили фиктивные справки об инвалидности. После огласки по делу генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку.
На фоне скандала в Украине приняли решение ликвидировать систему МСЭК и заменить ее экспертными группами для оценки и подтверждения инвалидности.
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