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В Польше открыли энергетический логистический хаб помощи для Украины

Фото: комиссар по кризисному менеджменту ЕС Янез Ленарчич и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (скриншот: twitter.com/JanezLenarcic)
Автор: Татьяна Зарембо

Комиссар по кризисному менеджменту ЕС Янез Ленарчич и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетили и открыли новый энергетический хаб rescEU в Польше, который будет выступать как логистический центр для доставки экстренной энергетической помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую службу внешних дел.

Хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку.

"Хаб rescEU будет использоваться для доставки в Украину электрогенераторов с целью поддержки поставок электроэнергии на фоне атак России по украинской энергоинфраструктуре", - отмечается в пресс-релизе.

Для наполнения хаба генераторами ЕС выделил Польше 114 млн евро. На первом этапе в Украину будут доставлены 1000 новых генераторов - они дополнят 1400 генераторов и миллионы единиц энергетического оборудования, уже предоставленных в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

"Открывая новый энергетический центр rescEU для других доноров, мы можем помочь увеличить энергетические пожертвования для Украины в ее сложные времена. Я хочу поблагодарить Польшу за активизацию и лидерство. С первого дня войны мы работали рука об руку с польскими властями, чтобы обеспечить скорую и организованную доставку жизненно необходимой помощи из всей Европы в Украину", - отметил Янез Ленарчич.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что 26 января начала работу межведомственная донорская координационная платформа по поддержке процесса восстановления Украины.

Напомним, что Украина нуждается в значительной международной финансовой помощи в 2023 году. Поскольку война затягивается, требуется новый механизм по аналогии с форматом "Рамштайн".

Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2023) состоится в Лондоне 21 и 22 июня.

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