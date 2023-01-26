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Донорская платформа по восстановлению Украины приступила к работе, - Еврокомиссия

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Четверг 26 января 2023 18:17
Донорская платформа по восстановлению Украины приступила к работе, - Еврокомиссия Фото: Донорская платформа по восстановлению Украины приступила к работе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 26 января, начала свою работу межведомственная донорская координационная платформа по поддержке процесса восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейской комиссии.

"Это позволит обеспечить тесную координацию международных доноров и международных финансовых организаций и обеспечит согласованное, прозрачное и подотчетное поддержку (Украина)", - говорится в коммюнике.

В документе сообщается, что первое заседание этой донорской структуры, состоявшееся в формате видеоконференции, собрало высокопоставленных представителей Украины, ЕС, стран G7. Также присутствовали финансовые учреждения, такие как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

"Со временем к платформе смогут присоединиться и другие доноры", - отмечают в Еврокомиссии.

В коммюнике напоминается, что на сегодняшний день ЕС, его государства-члены и европейские финансовые институты предоставили Украине до 49 млрд евро в виде финансовой, бюджетной, чрезвычайной, гуманитарной и военной помощи.

Напомним, что Украина нуждается в значительной международной финансовой помощи в 2023 году. Поскольку война затягивается, требуется новый механизм по аналогии с форматом "Рамштайн".

Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2023) состоится в Лондоне 21 и 22 июня.

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