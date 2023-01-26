Донорская платформа по восстановлению Украины приступила к работе, - Еврокомиссия
В четверг, 26 января, начала свою работу межведомственная донорская координационная платформа по поддержке процесса восстановления Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Европейской комиссии.
"Это позволит обеспечить тесную координацию международных доноров и международных финансовых организаций и обеспечит согласованное, прозрачное и подотчетное поддержку (Украина)", - говорится в коммюнике.
В документе сообщается, что первое заседание этой донорской структуры, состоявшееся в формате видеоконференции, собрало высокопоставленных представителей Украины, ЕС, стран G7. Также присутствовали финансовые учреждения, такие как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и Всемирный банк.
"Со временем к платформе смогут присоединиться и другие доноры", - отмечают в Еврокомиссии.
В коммюнике напоминается, что на сегодняшний день ЕС, его государства-члены и европейские финансовые институты предоставили Украине до 49 млрд евро в виде финансовой, бюджетной, чрезвычайной, гуманитарной и военной помощи.
Напомним, что Украина нуждается в значительной международной финансовой помощи в 2023 году. Поскольку война затягивается, требуется новый механизм по аналогии с форматом "Рамштайн".
Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2023) состоится в Лондоне 21 и 22 июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.