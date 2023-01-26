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У Польщі відкрили енергетичний логістичний хаб допомоги для України

Фото: комісар з питань кризового менеджменту ЄС Янез Ленарчіч і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (скріншот: twitter.com/JanezLenarcic)
Автор: Тетяна Зарембо

Комісар з питань кризового менеджменту ЄС Янез Ленарчіч та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідали та відкрили новий енергетичний хаб rescEU у Польщі, який виступатиме як логістичний центр для доставки екстреної енергетичної допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську службу зовнішніх справ.

Хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, тоді як ЄС повністю фінансуватиме її транспортування.

"Хаб rescEU використовуватиметься для доставки в Україну електрогенераторів з метою підтримки постачання електроенергії на тлі атак Росії по українській енергоінфраструктурі", - зазначається у пресрелізі.

Для наповнення хабу генераторами ЄС виділив Польщі 114 млн євро. На першому етапі до України буде доставлено 1000 нових генераторів - вони доповнять 1400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

"Відкриваючи новий енергетичний центр rescEU для інших донорів, ми можемо допомогти збільшити енергетичні пожертви для України в її найгіршу годину. Я хочу подякувати Польщі за активізацію та лідерство. З першого дня війни ми працювали рука об руку з польською владою, щоб забезпечити швидку та організовану доставку життєво необхідної допомоги з усієї Європи в Україну", - зазначив Янез Ленарчіч.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що 26 січня розпочала роботу міжвідомча донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення України.

Нагадаємо, що Україна потребує значної міжнародної фінансової допомоги у 2023 році. Оскільки війна затягується, потрібен новий механізм за аналогією з форматом "Рамштайн".

Цьогорічна Конференція з питань відновлення України (URC 2023) відбудеться у Лондоні 21 та 22 червня.

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