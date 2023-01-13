Финансовой поддержки Украины недостаточно, поскольку война затягивается, - Марченко

Украина нуждается в значительной международной финансовой помощи в 2023 году. Поскольку война затягивается, нужен новый механизм по аналогии с форматом "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку министра финансов Украины Сергея Марченко в издании Time накануне встречи в Давосе.

"Поддержка международных партнеров сыграет решающую роль в том, как мы переживем 2023 бюджетный год. Мы приветствуем намерение США продолжить предоставление грантов Украине, а также предложение Еврокомиссии запустить новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Но поскольку война затягивается, этого недостаточно", - написал Марченко.

Как отметил министр, крупные экономики и международные финансовые институты должны найти новые инструменты и решения - и не только для Украины. Когда страна подвергается нападению, ей требуется полное участие и постоянное сотрудничество.

Марченко напомнил, что основываясь на опыте координации военной помощи на авиабазе Рамштайн в Германии, а также для координации финансовой поддержки Украины и удовлетворения неотложных финансовых потребностей, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль предложили новую платформу для финансовой координации.

"Идея разработки этой платформы заключается в том, чтобы на регулярной основе собирать за столом переговоров страны "Большой семерки" и международные финансовые институты, чтобы облегчить обмен информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также обеспечить своевременное и эффективное направление финансовой помощи от различных доноров", - рассказал министр.

По его словам, с Украиной в качестве сопредседателя платформа могла бы разработать эффективные и устойчивые механизмы для координации финансовой поддержки Украины, а также послужить ценной моделью для использования другими странами в будущем.

Марченко отметил, что война России затрагивает не только экономику Украины. Экономические последствия были глобальными. Многие страны сталкиваются с самой высокой инфляцией за последние десятилетия, огромными затратами на энергию и угрозами рецессии.

"Продовольственная безопасность и энергетический кризис принесут гораздо больше смертей и страданий во всем мире. Мы должны более тесно работать над поиском решения для всех нас", - добавил он.