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В июне в Лондоне пройдет Конференция по восстановлению Украины-2023

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Лондон, Четверг 19 января 2023 03:19
В июне в Лондоне пройдет Конференция по восстановлению Украины-2023 Фото: конференция URC 2023 пройдет в Лондоне в июне (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2023) состоится в Лондоне 21 и 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт конференции.

Конференция станет продолжением цикла ежегодных мероприятий, последняя из которых была проведена Швейцарией совместно с Украиной в Лугано.

"Предыдущая конференция, которая прошла впервые во время российской агрессии против Украины, положила начало принципам Лугано, которые заложили основу для восстановления Украины и объединили усилия всего мира", - отмечается на сайте.

Организаторы заявляют, что масштаб потребностей в восстановлении Украины требует еще большей мобилизации государств и частного сектора.

"Украина уже предложила инициативы для дальнейшего движения в восстановлении в соответствии с этими принципами и обязательствами, несмотря на обстоятельства войны", - говорится на сайте.

Напомним, что участники конференции по восстановлению Украины в Лугано по итогам работы утвердили декларацию. Она предусматривает семь принципов процесса обновления Украины.

Ранее Украина представила план восстановления страны, рассчитанный на 10 лет.

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