В Польше в очередной раз законодательно урегулировали "крипту" согласно стандартам ЕС

Во время заседания в Сейме законодатели проголосовали за одобрение законопроекта, который передаст криптовалютные платформы под прямой надзор польского финансового регулятора, Польского управления финансового надзора (KNF), в соответствии с правилами Европейского Союза.

Это третья попытка центристского правительства премьера Дональда Туска урегулировать рынок криптовалют после того, как две предыдущие версии были ветированы президентом Каролем Навроцким.

Глава государства выступил против предыдущих законопроектов, ссылаясь на беспокойство относительно "чрезмерного регулирования", и потенциальные риски для гражданских свобод.

Остается непонятным, станет ли новый законопроект законом, поскольку Навроцкий сохраняет за собой право снова наложить на него вето.

Выступая перед голосованием министр финансов Анджей Доманский заявил, что законопроект создаст эффективную основу для регулирования рынка криптоактивов.

"Это закон, который будет гарантировать, что люди, которые экономят и инвестируют на этом рынке, будут получать такой же уровень защиты, как и инвесторы на других финансовых рынках", - сказал чиновник.

Если Навроцкий в очередной раз не наложит вето, то Польша перестанет быть единственным государством-членом ЕС, которое еще не полностью внедрило новую регуляторную базу блока для криптовалют, известную как MiCA.