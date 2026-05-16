У Польщі вчергове законодавчо врегулювали "крипту" згідно із стандартами ЄС

Під час засідання у Сеймі законодавці проголосували за схвалення законопроєкту, який передасть криптовалютні платформи під прямий нагляд польського фінансового регулятора, Польського управління фінансового нагляду (KNF), відповідно до правил Європейського Союзу.

Це третя спроба центристського уряду прем'єра Дональда Туска врегулювати ринок криптовалют після того, як дві попередні версії були ветовані президентом Каролем Навроцьким.

Очільник держави виступив проти попередніх законопроєктів, посилаючись на занепокоєння щодо "надмірного регулювання", та потенційні ризики для громадянських свобод.

Залишається незрозумілим, чи стане новий законопроєкт законом, оскільки Навроцький зберігає за собою право знову накласти на нього вето.

Виступаючи перед голосуванням міністр фінансів Анджей Доманський заявив, що законопроєкт створить ефективну основу для регулювання ринку криптоактивів.

"Це закон, який гарантуватиме, що люди, які заощаджують та інвестують на цьому ринку, отримуватимуть такий самий рівень захисту, як і інвестори на інших фінансових ринках", - сказав чиновник.

Якщо Навроцький вчергове не накладе вето, то Польща перестане бути єдиною державою-членом ЄС, яка ще не повністю впровадила нову регуляторну базу блоку для криптовалют, відому як MiCA.