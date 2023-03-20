В Польше уточнили заявление своего посла о возможном вступлении государства в войну РФ против Украины
В Польше уточнили слова своего посла Яна Эмерика Росцишевского о вступлении государства в войну РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Польши во Франции.
Польские дипломаты отметили, что посол имел в виду нападение Москвы на страны Восточной Европы.
"Прослушивая весь разговор, можно понять, что не было объявления о прямом участии Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях неудачи Украины - возможность нападения или втягивания в войну РФ последовательных центральноевропейских стран - балтийских государств и Польши", - подчеркнули в посольстве.
Там также добавили, что на фоне возможной угрозы Европе со стороны Кремля необходимо и дальше поддерживать Украину в ее борьбе против российских захватчиков.
Напомним, Польша начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению в ответ на растущую угрозу со стороны России.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий рассказал, что, несмотря на членство в НАТО,Польша планирует укреплять свои вооруженные силы.
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