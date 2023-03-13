В Польше рассказали, для чего создают самую большую армию в Европе

Несмотря на то, что Польша входит в Североатлантический альянс, страна планирует укреплять свои вооруженные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio , которое цитирует премьер-министра Матеуша Моравецкого.

"Мы должны иметь настолько сильную армию, чтобы она обладала достаточной силой сдерживания, и ее никогда не нужно было использовать", - заявил политик.

Моравецкий призвал всех граждан учиться обращаться с оружием - посещать полигоны и практиковаться в стрельбе.