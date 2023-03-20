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У Польщі уточнили заяву свого посла щодо можливого вступу держави у війну РФ проти України

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Понеділок 20 березня 2023 06:49
У Польщі уточнили заяву свого посла щодо можливого вступу держави у війну РФ проти України Фото: У Польщі уточнили заяву свого посла щодо можливого вступу держави у війну РФ проти України (pexels.com)
Автор: Олег Васьків

У Польщі уточнили слова свого посла Яна Емерика Росцішевського щодо вступу держави у війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Польщі у Франції.

Польсьскі дипломати зазначили, що посол мав на увазі напад Москви на країни Східної Європи.

"Прослуховуючи всю розмову, можна зрозуміти, що не було оголошення про пряму участь Польщі в конфлікті, а лише попередження про наслідки невдачі України - можливість нападу або втягнення у війну РФ послідовних центральноєвропейських країн - балтійських держав і Польщі", - підкреслили у посольстві.

Там також додали, що на тлі можливої загрози для Європи з боку Кремля необхідно й далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російських загарбників.

Нагадаємо, Польща розпочинає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розповів, що попри членство у НАТО, Польща планує зміцнювати свої збройні сили.

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Польща Війна Росії проти України
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