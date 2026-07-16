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В Польше украинца обвинили в работе на разведку РФ: что ему инкриминируют

21:26 16.07.2026 Чт
2 мин
По версии следствия, завербованный через интернет украинец выполнял задания за криптовалюту
aimg Анастасия Никончук
В Польше украинца обвинили в работе на разведку РФ: что ему инкриминируют Фото: полиция Польши (GettyImages)
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В Польше предъявили обвинения 18-летнему гражданину Украины, которого подозревают в диверсионной деятельности в интересах российской разведки. По версии следствия, он участвовал в провокациях против польско-украинских отношений и готовил атаку с использованием беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Associated Press.

След российской разведки

Польская прокуратура заявила, что обвиняемый действовал в интересах российских спецслужб. Как утверждают следователи, за выполнение заданий ему платили криптовалютой, а завербовали через интернет.

По данным Агентства внутренней безопасности Польши, молодой человек с ноября 2024 года по август 2025 года совершил 47 противоправных действий.

Среди предъявленных обвинений — осквернение мемориалов, посвященных польским жертвам событий Второй мировой войны. По версии следствия, подобные акции должны были усилить напряженность между Польшей и Украиной.

Подозрение в подготовке атаки

Прокуратура также утверждает, что подозреваемый готовил диверсионную акцию с использованием беспилотника.

По версии следствия, он собирался запустить дрон над автомобилем президента Польши во время военного парада в Варшаве 15 августа 2025 года.

Задержание произошло до проведения мероприятия, благодаря чему, как заявляют правоохранители, план не был реализован.

Что говорят польские спецслужбы

В Агентстве внутренней безопасности Польши считают, что расследование показало схему работы российских спецслужб, которые пытаются разжигать конфликты между поляками и украинцами.

В ведомстве заявили, что Москва использует подобные операции для дестабилизации отношений между двумя государствами.

Напряженность сохраняется

В последние годы Польша неоднократно обвиняла Россию в проведении гибридных операций, направленных на ухудшение отношений с Украиной.

В конце июня польские спецслужбы также сообщили о раскрытии, по их данным, финансируемой Россией кампании влияния среди украинских беженцев.

По версии следствия, ее целью было спровоцировать протестные настроения и усилить социальную напряженность в польском обществе.

Напоминаем, что ранее стало известно, что за одни сутки российская авиация трижды поднималась в небо над Балтийским морем вблизи границ стран НАТО. На перехват самолетов были оперативно направлены истребители Польши, сопровождавшие их до завершения полета в международном воздушном пространстве.

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