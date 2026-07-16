У Польщі українця звинуватили у роботі на розвідку РФ: що йому інкримінують

У Польщі звинуватили 18-річного громадянина України, якого підозрюють у диверсійній діяльності на користь російської розвідки. За версією слідства, він брав участь у провокаціях проти польсько-українських відносин та готував атаку з використанням безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію The Associated Press.

Слід російської розвідки

Польська прокуратура заявила, що обвинувачений діяв на користь російських спецслужб. Як стверджують слідчі, за виконання завдань йому платили криптовалютою, а завербували через інтернет.

За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, молода людина з листопада 2024 року до серпня 2025 року здійснила 47 протиправних дій.

Серед висунутих звинувачень — осквернення меморіалів, присвячених польським жертвам подій Другої світової війни. За версією слідства, подібні акції мали посилити напруженість між Польщею та Україною.

Підозра у підготовці атаки

Прокуратура також стверджує, що підозрюваний готував диверсійну акцію із використанням безпілотника.

За версією слідства він збирався запустити дрон над автомобілем президента Польщі під час військового параду у Варшаві 15 серпня 2025 року.

Затримання відбулося до проведення заходу, завдяки чому, як заявляють правоохоронці, план не було реалізовано.

Що кажуть польські спецслужби

В Агентстві внутрішньої безпеки Польщі вважають, що розслідування показало схему роботи російських спецслужб, які намагаються розпалювати конфлікти між поляками та українцями.

У відомстві заявили, що Москва використовує такі операції для дестабілізації відносин між двома державами.

Напруженість зберігається

Останніми роками Польща неодноразово звинувачувала Росію у проведенні гібридних операцій, спрямованих на погіршення відносин із Україною.

Наприкінці червня польські спецслужби також повідомили про розкриття, за їхніми даними, кампанії впливу серед українських біженців, що фінансується Росією.

За версією слідства, її метою було спровокувати протестні настрої та посилити соціальну напруженість у польському суспільстві.