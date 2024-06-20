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В Польше автобус с украинцами слетел в кювет: 14 пострадавших, среди них дети (фото)

Польша, Четверг 20 июня 2024 12:18
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В Польше автобус с украинцами слетел в кювет: 14 пострадавших, среди них дети (фото) Фото: ДТП с украинцами произошло в Польше 20 июня, много пострадавших (x.com/PolicjaLubelska)
Автор: Наталия Гурковская

20 июня в Польше, возле города Красностав, перевернулся автобус с украинцами. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Так, около 6:50, на национальной дороге № 17, возле Красностава, автобус с гражданами Украины съехал в кювет. Поэтому транспорт перевернулся на бок.

В тот момент в автобусе находились 58 человек. Из них 14 получили ранения, 13 были отправлены в больницу. Среди пострадавших – двое детей.

Полиция сообщила, что это был польский автобус, следовавший из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.

Фото с места ДТП автобуса с украинцами в Польше (x.com/PolicjaLubelska)

ДТП с украинцами в Польше

Отметим, что это не первое ДТП, которое происходит с украинцами в Польше. Так, в мае в городе Гданьск два украинских подростка погибли в ДТП. Парни, убегая от полиции, на бешеной скорости влетели в дерево.

Также в начале мая в Варшаве произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека. Среди жертв - двое граждан Украины.

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