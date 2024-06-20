В Польше автобус с украинцами слетел в кювет: 14 пострадавших, среди них дети (фото)
20 июня в Польше, возле города Красностав, перевернулся автобус с украинцами. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Так, около 6:50, на национальной дороге № 17, возле Красностава, автобус с гражданами Украины съехал в кювет. Поэтому транспорт перевернулся на бок.
В тот момент в автобусе находились 58 человек. Из них 14 получили ранения, 13 были отправлены в больницу. Среди пострадавших – двое детей.
Полиция сообщила, что это был польский автобус, следовавший из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.
Фото с места ДТП автобуса с украинцами в Польше (x.com/PolicjaLubelska)
ДТП с украинцами в Польше
Отметим, что это не первое ДТП, которое происходит с украинцами в Польше. Так, в мае в городе Гданьск два украинских подростка погибли в ДТП. Парни, убегая от полиции, на бешеной скорости влетели в дерево.
Также в начале мая в Варшаве произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека. Среди жертв - двое граждан Украины.
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