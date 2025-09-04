RU

В Польше будут судить экс-министра обороны, который расследовал Смоленскую катастрофу

Фото: экс-министр обороны Польши Антон Мацеревич (wikimedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Прокуратура Польши обвинила бывшего министра обороны Польши Антона Мацеревича в разглашении секретной информации в ходе расследования Смоленской катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское Радио.

Обвинения касаются периода, когда Мацеревич занимал должность председателя "Смоленской подкомиссии", изучавшей причины авиакатастрофы в Смоленске 10 апреля 2010 года.

По информации прокуратуры, находясь на должности руководителя подкомиссии, Мацеревич в 2018-2022 годах передавал посторонним лицам секретные данные.

Представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак отметил, что дело касается распространения засекреченной информации как в выступлениях для медиа, так и во внутренних документах подкомиссии, которые иногда называют "отчеты".

"Материалы имели разный уровень секретности: совершенно секретно, секретно, ограниченно и конфиденциально. Также разглашалась другая информация, официально не засекреченная, но подлежащая защите, в частности согласно авиационному законодательству", - сказал Новак.

Во время выступления в Сейме Мацеревич заявил, что имел разрешение спецслужб на обнародование определенных сведений в приложениях к отчету "Смоленской подкомиссии". В то же время, уточнил прокурор Новак, на слушании 3 сентября он отказался давать показания.

Ходатайство о применении меры пресечения к бывшему министру обороны не подавалось. В случае доказательства вины, Мацеревичу грозит до пяти лет заключения.

Сейчас группа прокуроров ведет семь отдельных производств, связанных с деятельностью "Смоленской подкомиссии".

Возможность привлечь политика к ответственности появилась в начале августа, когда Сейм отменил депутатскую неприкосновенность Мацеревича, как представителя партии "Право и справедливость".

Авиакатастрофа в Смоленске

10 апреля 2010 года во время посадки в аэропорту российского города Смоленск потерпел катастрофу самолет Ту-154М.

На его борту находились президент Польши Лех Качиньский, высокопоставленные чиновники страны, общественные деятели и представители духовенства - всего 96 человек. Все они погибли.

Президент Качиньский вместе с делегацией планировал посетить Катынское кладбище под Смоленском к 70-й годовщине Катынской трагедии. Кладбище является международным мемориальным комплексом жертвам тоталитарных репрессий.

По версии российского следствия, самолет разбился из-за густого тумана, в котором пилоты спустились на предельно малую высоту и задели деревья.

В то же время, Польская прокуратура ведет расследование по обвинению в сознательном доведении российскими диспетчерами президентского борта до катастрофы.

Подкомиссия по делам исследования обнаружила на месте катастрофы фрагменты взрывчатки и предполагает, что российские спецслужбы умышленно подстроили катастрофу, использовав специальные технические устройства.

В процессе расследования, Россия отказала Польше провести реконструкцию Ту-154М из обломков разбившегося борта.

Кроме того, Мацеревич отметил, что Россия могла подделать "черные ящики" погибшего самолета.

