Украина впервые показала ЗРК "Коралл", он должен сбивать баллистику

Во время оборонной выставки MSPO в Польше "Укроборонпром" впервые продемонстрировал пусковую установку зенитной ракеты "Коралл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Милитарный ".

На обнародованном "Укроборонпромом" изображении виден запуск ракеты с самоходной установки, смонтированной на шасси чешского грузовика Tatra.

"Коралл" рассматривают как ракету, предназначенную для перехвата воздушных и баллистических целей. Предполагается, что она станет одним из компонентов системы противовоздушной обороны. По информации разработчика, в случае необходимости ракету также могут использовать для поражения наземных и надводных радиолокационно контрастных объектов.

Масса ракеты составляет 450 кг, при этом 36 кг приходится на боевую часть. Система наведения включает в себя инерциальную навигацию, средства радиокоррекции и активную радиолокационную головку самонаведения.

Диаметр ракеты в зависимости от участка корпуса составляет 230/300 мм, ее длина равняется 4,8 метра. Размах крыльев достигает 835 мм, а рулей – 685 мм.

Разработка проекта "Коралл" стартовала в 2016 году в рамках опытно-конструкторских работ. На начальном этапе проект ракеты упоминался в документации как элемент зенитного ракетного комплекса корабельного базирования.