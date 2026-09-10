ua en ru
Чт, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

В Польше создают дешевую ракету-перехватчик против массированных атак дронов и ракет

15:45 10.09.2026 Чт
3 мин
Что такое Counter Mass Interceptor и чем он может быть полезен Польше?
aimg Лев Шевченко
В Польше создают дешевую ракету-перехватчик против массированных атак дронов и ракет
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Европейский производитель ракет MBDA и польский научно-исследовательский институт WITU объявили о сотрудничестве над созданием Counter Mass Interceptor (CMI) - сверхзвукового перехватчика, рассчитанного на массовое поражение дронов-камикадзе, разведывательных БПЛА, вертолетов и крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MBDA.

Что известно о CMI

CMI позиционируют как недорогое решение, способное производить в больших объемах для противодействия массированным атакам одноразовых дронов, разведывательных БпЛА, вертолетов и крылатых ракет. По замыслу разработчиков проект должен сократить разрыв в стоимости между дронами и ракетами-перехватчиками.

Ракета сверхзвуковая и способна поражать цели на дальности и высоте более 6 км, используя уже испытанные технологии MBDA и WITU. Впервые проект был представлен на авиасалоне в Фарнборо в июле 2026 года.

Испытания и дальнейшие планы

В сентябре 2026 года WITU и MBDA совместно завершили ряд полевых испытаний на полигоне в Польше, где проверяли работу головки самонаведения на ряде типовых целей, в том числе разных типов дронов.

Успешное завершение испытаний позволяет перейти к следующему этапу - интеграции головки самонаведения в прототип ракеты, разработанной WITU. Компании уже работают над тем, чтобы выйти на первые пусковые испытания в 2027 году.

Меморандум и контекст сотрудничества

Партнерство опирается на более широкий меморандум о взаимопонимании между WITU и MBDA, подписанный на выставке MSPO 2026, предусматривающий сотрудничество в области ракетных исследований при поддержке правительств Британии и Польши в рамках оборонного сотрудничества, определенного Нортголтским договором.

В Польше создают дешевую ракету-перехватчик против массированных атак дронов и ракет

Фото: подписание меморандума (WITU)

Целью стороны называют создание полностью польского суверенного решения для Польши и своевременной недорогой европейской возможности для армий союзников.

Глава британского подразделения MBDA Крис Аллам заявил, что сотрудничество демонстрирует преданность компании Польши и дополняет поддержку многоуровневой системы противовоздушной обороны страны на фоне наращивания поставок по программе PILICA+ и беспрецедентной передачи технологий в рамках NAREW.

Глава WITU полковник Павел Свеклей добавил, что сотрудничество позволяет совместить полностью польскую конструкцию ракеты с современной головкой самонаведения, и что наряду с проектом HYDIS институт формирует тесные отношения с MBDA в разработке ключевых европейских ракетных решений.

Читайте также: Swarmer покупает украинского производителя боевых роботов Ratel за 224 миллиона долларов

Соглашение по CMI подписали в рамках выставки MSPO 2026 в Кельце - именно там, где впервые показали и украинскую зенитную ракету "Коралл" на пусковой установке, смонтированной на шасси грузовика Tatra.

Объявление о сотрудничестве MBDA и WITU также совпало с активизацией обсуждения противовоздушной обороны Польши в целом. Так, по итогам 36-го заседания "Рамштайн" Польша объявила о подготовке нового пакета помощи Украине стоимостью 50 млн евро, часть которого будет направлена на средства ПВО.

А ранее польская сторона заявляла о намерении присоединиться к производству ракет для систем Patriot в сотрудничестве с США и Украиной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Miltech Ракеты
Новости
"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат
"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат
Аналитика
Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Падение "Карфагена". Как коррупция и скандалы расшатывают власть Зеленского