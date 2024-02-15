В Польше создадут общий тренировочный центр НАТО и Украины

"Сегодня мы решили создать новый совместный центр НАТО и Украины для анализа, тренировок и обучения в Польше", - сказал Столтенберг.

По его словам, в этом центре украинские военные смогут делиться уроками, полученными во время событий в Украине. Кроме этого украинцы также смогут тренироваться и учиться вместе с коллегами из НАТО.

Генсек НАТО подчеркнул, что этот совместный центр нужен не только Украине, но и самому Альянсу.

"Этот центр позволит Украине делиться опытом, который она получила во время российско-украинской войны, и создаст структуру, которая даст возможность ВСУ учиться и тренироваться рука об руку с натовскими партнерами", - сообщил Столтенберг.

Обучение НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

В рамках Steadfast Defender-24 состоятся польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Как отмечают в польском генштабе, такие учения оборонные и не направлены против какой-либо страны.

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