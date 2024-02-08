Военная техника появится на дорогах. В Польше анонсировали крупные учения в рамках НАТО

В Польше с понедельника, 12 февраля, практически на всех дорогах увеличится движение военной техники. Это связано c крупнейшими за десятилетия военными учениями НАТО Steadfast Defender-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского генштаба.

По информации генштаба, движение колонн военной техники по Польше будет проводится в рамках тренировок. Таким образом планируется отработка переброски союзных войск, координация трансграничной деятельности и сотрудничество с принимающими странами.

Колонны будут сопровождаться и охраняться военной полицией и подразделениями регулирования дорожного движения войска польского.

В генштабе призвали поляков не публиковать информацию и фото с перемещениями военной техники, поскольку это может иметь "негативные последствия".

Steadfast Defender-24

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

В рамках Steadfast Defender-24 пройдут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Как подчеркивают в польском генштабе, такие учения являются оборонительными и не направлены против какой-либо страны.