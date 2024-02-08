ua en ru
Чт, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военная техника появится на дорогах. В Польше анонсировали крупные учения в рамках НАТО

Четверг 08 февраля 2024 21:37
UA EN RU
Военная техника появится на дорогах. В Польше анонсировали крупные учения в рамках НАТО Фото: в Польше анонсировали крупные учения в рамках НАТО (twitter.com/SztabGenWP)
Автор: Иван Носальский

В Польше с понедельника, 12 февраля, практически на всех дорогах увеличится движение военной техники. Это связано c крупнейшими за десятилетия военными учениями НАТО Steadfast Defender-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского генштаба.

По информации генштаба, движение колонн военной техники по Польше будет проводится в рамках тренировок. Таким образом планируется отработка переброски союзных войск, координация трансграничной деятельности и сотрудничество с принимающими странами.

Колонны будут сопровождаться и охраняться военной полицией и подразделениями регулирования дорожного движения войска польского.

В генштабе призвали поляков не публиковать информацию и фото с перемещениями военной техники, поскольку это может иметь "негативные последствия".

Steadfast Defender-24

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

В рамках Steadfast Defender-24 пройдут польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Как подчеркивают в польском генштабе, такие учения являются оборонительными и не направлены против какой-либо страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Польша Военная техника
NEWS
Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ
Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить