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У Польщі створять спільний тренувальний центр НАТО та України

Фото: у Польщі створять спільний тренувальний центр НАТО та України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

НАТО вирішило відкрити в польському Бидгощі спільний навчальний центр, де українські військові навчатимуться і тренуватимуться разом із військовослужбовцями альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Сьогодні ми вирішили створити новий спільний центр НАТО та України для аналізу, тренувань і навчання в Польщі", - сказав Столтенберг.

За його словами, у цьому центрі українські військові зможуть ділитися уроками, отриманими під час подій в Україні. Крім цього  українці також зможуть тренуватися і навчатися разом із колегами з НАТО.

Навчання НАТО

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з приймаючих країн і розмістить на своїй території значну кількість солдатів і техніки союзників.

У рамках Steadfast Defender-24 відбудуться польські національні навчання за участю збройних сил інших країн під назвою Dragon-24.

Як наголошують у польському генштабі, такі навчання є оборонними та не спрямовані проти будь-якої країни.

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