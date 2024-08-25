RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше произошел мощный взрыв и пожар в доме: много раненых, есть пропавшие без вести

Фото: в Польше произошел мощный взрыв и пожар в доме (rmf24.pl)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар и взрыв произошли в польском городе Познань около полуночи 25 августа. В результате инцидента есть много раненых и пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как отмечается, сначала пожар вспыхнул в подвале дома. На место инцидента прибыли пожарные.

Во время спасательных работ в доме произошел взрыв. Польские спасатели предполагают, что могло быть два взрыва. Сила удара была настолько велика, что пожарных, первыми вошедших тушить огонь, отбросило. Повреждены пожарные машины.

После взрыва огонь быстро охватил все этажи, а также перекинулся на крышу соседней многоэтажки. Из горящего здания эвакуировали 20 жителей и 100 человек из соседних построек.

СМИ сообщали, что в подвале взорвался газовый баллон, но пожарные эту информацию не подтвердили.

В результате пожара пострадали 14 человек, в том числе 11 пожарных и трое прохожих. Двое спасателей пропали без вести.

 

 

Напомним, недавно в немецком городе Лейпциг вспыхнул пожар на смотровом колесе. Пострадали десятки посетителей.

Грецию охватил масштабный лесной пожар, который добрался до окраин Афин. Это из-за этого эвакуировали тысячи людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаПожарВзрыв