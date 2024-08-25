В Польше произошел мощный взрыв и пожар в доме: много раненых, есть пропавшие без вести

Как отмечается, сначала пожар вспыхнул в подвале дома. На место инцидента прибыли пожарные.

Во время спасательных работ в доме произошел взрыв. Польские спасатели предполагают, что могло быть два взрыва. Сила удара была настолько велика, что пожарных, первыми вошедших тушить огонь, отбросило. Повреждены пожарные машины.

После взрыва огонь быстро охватил все этажи, а также перекинулся на крышу соседней многоэтажки. Из горящего здания эвакуировали 20 жителей и 100 человек из соседних построек.

СМИ сообщали, что в подвале взорвался газовый баллон, но пожарные эту информацию не подтвердили.

В результате пожара пострадали 14 человек, в том числе 11 пожарных и трое прохожих. Двое спасателей пропали без вести.