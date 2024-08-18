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В Лейпциге произошел пожар на колесе обозрения, пострадали более 30 человек (видео, фото)

Воскресенье 18 августа 2024 04:01
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В Лейпциге произошел пожар на колесе обозрения, пострадали более 30 человек (видео, фото) Фото: на лейпцигском фестивале произошел пожар на колесе обозрения (twitter.com)
Автор: Владимир Костырин

В немецком городе Лейпциг на фестивале Highfield произошла авария на одном из аттракционов - загорелись две гондолы на колесе обозрения (колесо Ферриса). В результате огненного инцидента пострадали десятки посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

После пожара вечером в субботу граждан на фестивале в Störmthaler See эвакуировали. Перед этим пришлось снимать людей с горящего аттракциона.

По данным лейпцигской полиции, в результате происшествия пострадали более 30 человек, им была оказана медицинская помощь, граждан доставлены в больницу.

Предварительно почти все они получили легкие травмы дымового газа. Но, по словам руководителя оперативного отдела немецкого Красного Креста, также есть двое тяжелораненых - они в серьезном состоянии. Обошлось без жертв.

Представитель пожарной службы сообщил агентству новостей dpa, что сейчас ситуация находится под контролем. Причины происшествия выясняются.

Две гондолы на колесе обозрения полностью сгорели. После этого было объявлено, что фестиваль будет продолжен.

В сети также были обнародованы кадры по огненному инциденту.

На фестивале в Лейпциге произошел пожар на смотровом колесе (фото: twitter.com/TurtleMom2305 / x.com/saltyselin / x.com/mephisto976 / x.com/Emergenza24)

Ранее сообщалось, что в феврале в Швеции разразился крупнейший в стране аквапарк стоимостью более 10 млн долларов. Из-за инцидента в городе Гетеборг пострадали более 10 человек.

Также перед тем мы писали, что 21 июля в Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр, в результате чего погиб молодой человек, упавший в реку. Погибшего нашли после практически суток активных поисков.

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