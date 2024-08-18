В Лейпциге произошел пожар на колесе обозрения, пострадали более 30 человек (видео, фото)

В немецком городе Лейпциг на фестивале Highfield произошла авария на одном из аттракционов - загорелись две гондолы на колесе обозрения (колесо Ферриса). В результате огненного инцидента пострадали десятки посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

После пожара вечером в субботу граждан на фестивале в Störmthaler See эвакуировали. Перед этим пришлось снимать людей с горящего аттракциона.

По данным лейпцигской полиции, в результате происшествия пострадали более 30 человек, им была оказана медицинская помощь, граждан доставлены в больницу.

Предварительно почти все они получили легкие травмы дымового газа. Но, по словам руководителя оперативного отдела немецкого Красного Креста, также есть двое тяжелораненых - они в серьезном состоянии. Обошлось без жертв.

Представитель пожарной службы сообщил агентству новостей dpa, что сейчас ситуация находится под контролем. Причины происшествия выясняются.

Две гондолы на колесе обозрения полностью сгорели. После этого было объявлено, что фестиваль будет продолжен.

В сети также были обнародованы кадры по огненному инциденту.

Aktuell brennt ein Wagon vom Riesenrad auf dem #highfield Festival! Am besten nicht mehr Richtung Gelände laufen pic.twitter.com/3jh9pGaUhG — mueckenmoerder (@mueckenmoerder) August 17, 2024

На фестивале в Лейпциге произошел пожар на смотровом колесе (фото: twitter.com/TurtleMom2305 / x.com/saltyselin / x.com/mephisto976 / x.com/Emergenza24)