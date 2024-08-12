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В Греции масштабный лесной пожар добрался до окрестностей Афин, тысячи людей эвакуированы

Понедельник 12 августа 2024 10:05
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В Греции масштабный лесной пожар добрался до окрестностей Афин, тысячи людей эвакуированы Фото: В Греции масштабный лесной пожар добрался до окрестностей Афин (x.com/nomadpossum)
Автор: Валерия Полищук

Масштабный лесной пожар охватил северные районы Афин, что заставило власти Греции эвакуировать тысячи людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Пожарная служба приказала жителям нескольких городов вокруг греческой столицы, включая исторический Марафон, покинуть свои дома. Аварийные службы работали круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность местного населения.

В селах Варнава и Грамматико огонь уничтожил дома, и пожарные спасали людей, которые оказались заблокированными в автомобилях при попытке эвакуироваться.

Ситуацию осложняет также сильный ветер со скоростью 63-74 км/ч, из-за которого огонь распространялся молниеносно.

В воскресенье Греция боролась с 40 пожарами, из которых семь были настолько большими, что пожарные службы не могли их контролировать. Несколько регионов оставались в состоянии повышенной готовности к пожарам в воскресенье и понедельник.

Министр по вопросам климатических кризисов и гражданской обороны Греции Василис Кикилиас предупредил, что из-за высоких температур, порывов ветра и засухи половина страны находится в зоне повышенного риска.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск и вернулся в Афины, чтобы лично контролировать ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. К вечеру пожар в Варнаве уже уничтожил 100 квадратных километров земли.

Жители Варнавы и Грамматико получили приказ об эвакуации по национальному номеру экстренного вызова, а жителям Марафона было приказано отправиться в прибрежный город Неа Макри.

По словам представителя пожарной службы Василиса Ватракогианниса, огонь продвигался к озеру Марафон, и силы, противостоящие ему, постоянно увеличивались, сосредотачиваясь на борьбе с пламенем, которое в некоторых местах достигало 25 метров в высоту.

Несмотря на привлечение 165 пожарных, 30 автомобилей и нескольких самолетов, сильный ветер затруднял усилия по обузданию огня, который, как ожидается, будет бушевать всю ночь. Больницы Афин были приведены в состояние повышенной готовности, поскольку густой дым охватил некоторые районы города.

Этим летом Греция пережила сотни пожаров на фоне самых жарких июня и июля за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что климатологи выражают обеспокоенность из-за так называемой "тепловой волны", которая установила мировые температурные рекорды в июле 2024 года и до сих пор продолжает оказывать влияние на определенные районы Европы.

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