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У Польщі стався потужний вибух та пожежа у будинку: багато поранених, є зниклі безвісти

Фото: у Польщі стався потужний вибух та пожежа у будинку (rmf24.pl)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа та вибух сталися у польському місті Познань близько опівночі 25 серпня. Внаслідок інциденту є багато поранених та зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Як зазначається, спочатку пожежа спалахнула у підвалі будинку. На місце інциденту прибули пожежники.

Під час рятувальних робіт у будинку стався вибух. Польські рятувальники припускають, що могло бути два вибухи. Сила удару була настільки великою, що пожежників, які першими ввійшли гасити вогонь, відкинуло. Пошкоджено пожежні машини.

Після вибуху вогонь швидко охопив усі поверхи, а також перекинувся на дах сусідньої багатоповерхівки. З палаючої будівлі евакуювали 20 мешканців та 100 людей з сусідніх будівель. 

ЗМІ повідомляли, що у підвалі нібито вибухнув газовий балон, але пожежники цю інформацію не підтвердили.

Внаслідок пожежі постраждали 14 осіб, у тому числі 11 пожежників і троє перехожих. Двоє рятувальників зникли безвісти.

 

 

Нагадаємо, нещодавно у німецькому місті Лейпциг спалахнула пожежа на оглядовому колесі. Постраждали десятки відвідувачів.

Грецію охопила масштабна лісова пожежа, яка дісталася до околиць Афін. Це через це евакуювали тисячі людей.

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ПольщаПожежаВибух