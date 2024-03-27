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В Польше стартовала коалиция бронетехники для Украины: в Минобороны назвали цель

Иллюстративное фото: в Польше начала работу коалиция бронетехники для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Варшаве вчера, 26 марта, состоялось открытие коалиции бронетехники в поддержку Украины. Это была инициатива Польши и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, в ходе заседания представители стран-участников выработали позицию насчет усиления ВСУ определенными образцами бронетехники и организации их ремонта. 

Помимо Польши и Германии, в инициативе также принимают участие Великобритания, Швеция и Италия. 

"Целью коалиции бронетехники является усиление бронированного щита Сил обороны Украины, совместными усилиями повысить способности нашего войска в борьбе с российским агрессором, обеспечить эффективное функционирование, техническое обслуживание, ремонт образцов техники и вооружения, предоставленных нам союзниками", - рассказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, который возглавил украинскую делегацию. 

В рамках коалиции уже создали четыре синдиката. На каждый возложили определенные задачи: 

  • поставки вооружения и боеприпасов для западной бронетехники; 
  • техническое обслуживание и ремонт;
  • подготовка экипажей и технического персонала;
  • отработка эффективной тактики применения бронетехники на поле боя. 

"Это очень важная инициатива наших союзников, учитывая существующую проблематику в ВСУ с ремонтом бронетехники иностранных образцов. Надеюсь, с помощью союзников нам удастся быстро, насколько это возможно, создать в Украине эффективную ремонтную базу западной бронетехники", - добавил Гаврилюк. 

Он уточнил, что в рамках коалиции будет разработана дорожная карта, которая соответствует стратегии развития ВСУ. Ожидается, что в долгосрочной перспективе участники коалиции помогут Украине создать парк техники и наладят с нашей страной промышленное партнерство. 

Что предшествовало

Напомним, еще 18 марта министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна совместно с Германией создают коалицию бронетехники для Украины.

Чиновник подчеркивал, что это - одна из важнейших коалиций.

Стоит заметить, что существует еще несколько подобных коалиций, целью которых является помощь Украине. В частности, есть коалиция авиации, коалиция дронов, танковая коалиция и не только.

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