Польша и Германия на фоне войны в Украине создадут бронетанковую коалицию

Польша и Германия создадут коалицию бронетанковых средств, которая будет направлена на поддержку Украины.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РБК-Украина со ссылкой на Wprost.

По его словам, Польша и Германия берут на себя ответственность за быстрое реагирование в Европе.

"С июля наши боевые группы, 2 500 польских солдат и 2 500 немецких солдат будут находиться в состоянии готовности к быстрому реагированию. Это силы, выполняющие задачи стратегического компаса", - сказал Косиняк-Камыш.

В частности, 26 марта в Варшаве Польша и Германия активизируют коалицию бронетанковых средств для поддержки Украины.

"Больше партнеров уже зарегистрировались. Это одна из важнейших коалиций", – рассказал он.

Заявления Макрона по отправке войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что его страна может опрокинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Добавим, что 14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.

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