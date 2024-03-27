UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі стартувала коаліція бронетехніки для України: у Міноборони назвали мету

Ілюстративне фото: у Польщі розпочала роботу коаліція бронетехніки для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Варшаві, 26 березня, відбулося відкриття коаліції бронетехніки на підтримку України. Це була ініціатива Польщі та Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначили у відомстві, під час засідання представники країн-учасниць виробили позицію щодо посилення ЗСУ певними зразками бронетехніки та організації їхнього ремонту.

Крім Польщі та Німеччини, в ініціативі також беруть участь Велика Британія, Швеція та Італія.

"Метою коаліції бронетехніки є посилення броньованого щита Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити здібності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками", - розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який очолив українську делегацію

У рамках коаліції вже створили чотири синдикати. На кожен поклали певні завдання:

  • постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;
  • технічне обслуговування та ремонт;
  • підготовка екіпажів та технічного персоналу;
  • відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою

"Це дуже важлива ініціатива наших союзників з огляду на існуючу проблематику у ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюся, за допомогою союзників нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", - додав Гаврилюк.

Він уточнив, що в рамках коаліції буде розроблено дорожню карту, яка відповідає стратегії розвитку ЗСУ. Очікується, що у довгостроковій перспективі учасники коаліції допоможуть Україні створити парк техніки та налагодять з нашою країною промислове партнерство.

Що передувало

Нагадаємо, ще 18 березня міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що його країна спільно з Німеччиною створюють коаліцію бронетехніки для України.

Чиновник наголошував, що це - одна з найважливіших коаліцій.

Варто зауважити, що існує ще кілька таких коаліцій, метою яких є допомога Україні. Зокрема є коаліція авіації, коаліція дронів, танкова коаліція і не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниПольщаДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України