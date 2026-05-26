Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Польше упростили экзамены на водительские права для украинцев

19:31 26.05.2026 Вт
3 мин
Во время сдачи практических экзаменов украинцы могут привлекать переводчиков
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Водительские права в Польше (Getty Images)

Украинцы, проживающие в Польше, теперь могут сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке. Такая возможность уже доступна в ряде польских городов.

Главное:

  • Языковое упрощение: В Польше разрешили сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке.
  • География услуги: Опция уже действует в экзаменационных центрах Варшавы, Кракова, Гданьска, Люблина, Белостока, Тарнова и Ольштына.
  • Практическая часть: Экзамен по вождению остается на польском языке, но кандидатам разрешено официально брать с собой переводчика.
  • Требование относительно ценза: Получить права могут украинцы, которые прожили в Польше не менее 185 дней и имеют карту побыту или паспорт.
  • Начало процедуры: Первым шагом является прохождение медосмотра и получение у местных властей номера PKK (профиля кандидата).
  • Цена и сроки: После успешных тестов изготовление удостоверения стоит 100 злотых и длится от 9 рабочих дней.

Где можно сдавать экзамен на украинском языке

Как отмечается, украинский язык стал доступным для теоретического тестирования в части экзаменационных центров Польши. Среди городов, где уже можно воспользоваться такой опцией:

  • Варшава;
  • Краков;
  • Люблин;
  • Гданьск;
  • Белосток;
  • Тарнов;
  • Ольштын и другие.

В то же время практический экзамен и в дальнейшем проводится на польском языке. Однако кандидаты могут воспользоваться помощью переводчика.

Кто может получить права в Польше

По правилам Польши, получить водительское удостоверение могут люди, которые:

  • проживают в стране не менее 185 дней;
  • достигли необходимого возраста для соответствующей категории прав.

Для иностранцев также нужно иметь паспорт или карту побыту и документ, подтверждающий адрес проживания.

Как проходит процедура получения прав

Оформление начинается с получения специального номера PKK - профиля кандидата в водители.

Для этого нужно:

  • пройти медицинский осмотр;
  • подготовить документы;
  • подать заявление в местный орган власти по месту жительства.

После получения PKK кандидат может:

  • записаться в автошколу на полный курс;
  • или самостоятельно подготовиться к теоретическому экзамену и пройти только практические занятия по вождению.

Сколько стоит удостоверение

После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов нужно оплатить 100 злотых за изготовление водительского удостоверения.

Обычно документ изготавливают до 9 рабочих дней, однако в некоторых случаях проверка может длиться дольше.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 5 марта 2026 года в Польше заработали новые правила для украинцев. В частности, изменения коснулись статуса PESEL UKR, условий проживания, трудоустройства и доступа к медицинским услугам. Также в стране ввели новую карту быта CUKR сроком на три года. Отдельным гражданам необходимо пройти верификацию документов, иначе они могут потерять право на легальное пребывание.

