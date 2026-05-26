В Польше упростили экзамены на водительские права для украинцев

Украинцы, проживающие в Польше, теперь могут сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке. Такая возможность уже доступна в ряде польских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Польши.
Главное:
Как отмечается, украинский язык стал доступным для теоретического тестирования в части экзаменационных центров Польши. Среди городов, где уже можно воспользоваться такой опцией:
В то же время практический экзамен и в дальнейшем проводится на польском языке. Однако кандидаты могут воспользоваться помощью переводчика.
По правилам Польши, получить водительское удостоверение могут люди, которые:
Для иностранцев также нужно иметь паспорт или карту побыту и документ, подтверждающий адрес проживания.
Оформление начинается с получения специального номера PKK - профиля кандидата в водители.
Для этого нужно:
После получения PKK кандидат может:
После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов нужно оплатить 100 злотых за изготовление водительского удостоверения.
Обычно документ изготавливают до 9 рабочих дней, однако в некоторых случаях проверка может длиться дольше.
Ранее РБК-Украина сообщало, что с 5 марта 2026 года в Польше заработали новые правила для украинцев. В частности, изменения коснулись статуса PESEL UKR, условий проживания, трудоустройства и доступа к медицинским услугам. Также в стране ввели новую карту быта CUKR сроком на три года. Отдельным гражданам необходимо пройти верификацию документов, иначе они могут потерять право на легальное пребывание.