В Польше упростили экзамены на водительские права для украинцев

Главное: Языковое упрощение: В Польше разрешили сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке.

В Польше разрешили сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке. География услуги: Опция уже действует в экзаменационных центрах Варшавы, Кракова, Гданьска, Люблина, Белостока, Тарнова и Ольштына.

Практическая часть: Экзамен по вождению остается на польском языке, но кандидатам разрешено официально брать с собой переводчика.

Требование относительно ценза: Получить права могут украинцы, которые прожили в Польше не менее 185 дней и имеют карту побыту или паспорт.

Начало процедуры: Первым шагом является прохождение медосмотра и получение у местных властей номера PKK (профиля кандидата).

Цена и сроки: После успешных тестов изготовление удостоверения стоит 100 злотых и длится от 9 рабочих дней.

Где можно сдавать экзамен на украинском языке

Как отмечается, украинский язык стал доступным для теоретического тестирования в части экзаменационных центров Польши. Среди городов, где уже можно воспользоваться такой опцией:

Варшава;

Краков;

Люблин;

Гданьск;

Белосток;

Тарнов;

Ольштын и другие.

В то же время практический экзамен и в дальнейшем проводится на польском языке. Однако кандидаты могут воспользоваться помощью переводчика.

Кто может получить права в Польше

По правилам Польши, получить водительское удостоверение могут люди, которые:

проживают в стране не менее 185 дней;

достигли необходимого возраста для соответствующей категории прав.

Для иностранцев также нужно иметь паспорт или карту побыту и документ, подтверждающий адрес проживания.

Как проходит процедура получения прав

Оформление начинается с получения специального номера PKK - профиля кандидата в водители.

Для этого нужно:

пройти медицинский осмотр;

подготовить документы;

подать заявление в местный орган власти по месту жительства.

После получения PKK кандидат может:

записаться в автошколу на полный курс;

или самостоятельно подготовиться к теоретическому экзамену и пройти только практические занятия по вождению.

Сколько стоит удостоверение

После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов нужно оплатить 100 злотых за изготовление водительского удостоверения.

Обычно документ изготавливают до 9 рабочих дней, однако в некоторых случаях проверка может длиться дольше.