У Польщі спростили іспити на водійські права для українців

19:31 26.05.2026 Вт
3 хв
Під час складання практичних іспитів українці можуть залучати перекладачів
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Водійські права у Польщі (Getty Images)

Українці, які проживають у Польщі, тепер можуть складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою. Така можливість уже доступна у низці польських міст.

Головне:

  • Мовне спрощення: У Польщі дозволили складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою.
  • Географія послуги: Опція вже діє в екзаменаційних центрах Варшави, Кракова, Гданська, Любліна, Білостока, Тарнова та Ольштина.
  • Практична частина: Іспит з водіння залишається польською мовою, але кандидатам дозволено офіційно брати з собою перекладача.
  • Вимога щодо цензу: Отримати права можуть українці, які прожили в Польщі не менше 185 днів і мають карту побиту або паспорт.
  • Початок процедури: Першим кроком є проходження медогляду та отримання у місцевій владі номера PKK (профілю кандидата).
  • Ціна та терміни: Після успішних тестів виготовлення посвідчення коштує 100 злотих і триває від 9 робочих днів.

Де можна складати іспит українською

Як зазначається, українська мова стала доступною для теоретичного тестування у частині екзаменаційних центрів Польщі. Серед міст, де вже можна скористатися такою опцією:

  • Варшава;
  • Краків;
  • Люблін;
  • Гданськ;
  • Білосток;
  • Тарнів;
  • Ольштин та інші.

Водночас практичний іспит і надалі проводиться польською мовою. Однак кандидати можуть скористатися допомогою перекладача.

Хто може отримати права у Польщі

За правилами Польщі, отримати водійське посвідчення можуть люди, які:

  • проживають у країні щонайменше 185 днів;
  • досягли необхідного віку для відповідної категорії прав.

Для іноземців також потрібно мати паспорт або карту побиту та документ, який підтверджує адресу проживання.

Як проходить процедура отримання прав

Оформлення починається з отримання спеціального номера PKK - профілю кандидата у водії.

Для цього потрібно:

  • пройти медичний огляд;
  • підготувати документи;
  • подати заяву до місцевого органу влади за місцем проживання.

Після отримання PKK кандидат може:

  • записатися до автошколи на повний курс;
  • або самостійно підготуватися до теоретичного іспиту та пройти лише практичні заняття з водіння.

Скільки коштує посвідчення

Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів потрібно сплатити 100 злотих за виготовлення водійського посвідчення.

Зазвичай документ виготовляють до 9 робочих днів, однак у деяких випадках перевірка може тривати довше.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 5 березня 2026 року в Польщі запрацювали нові правила для українців. Зокрема, зміни торкнулися статусу PESEL UKR, умов проживання, працевлаштування та доступу до медичних послуг. Також у країні запровадили нову карту побуту CUKR терміном на три роки. Окремим громадянам необхідно пройти верифікацію документів, інакше вони можуть втратити право на легальне перебування.

