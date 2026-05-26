У Польщі спростили іспити на водійські права для українців

Українці, які проживають у Польщі, тепер можуть складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою. Така можливість уже доступна у низці польських міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Польщі.
Головне:
Як зазначається, українська мова стала доступною для теоретичного тестування у частині екзаменаційних центрів Польщі. Серед міст, де вже можна скористатися такою опцією:
Водночас практичний іспит і надалі проводиться польською мовою. Однак кандидати можуть скористатися допомогою перекладача.
За правилами Польщі, отримати водійське посвідчення можуть люди, які:
Для іноземців також потрібно мати паспорт або карту побиту та документ, який підтверджує адресу проживання.
Оформлення починається з отримання спеціального номера PKK - профілю кандидата у водії.
Для цього потрібно:
Після отримання PKK кандидат може:
Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів потрібно сплатити 100 злотих за виготовлення водійського посвідчення.
Зазвичай документ виготовляють до 9 робочих днів, однак у деяких випадках перевірка може тривати довше.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 5 березня 2026 року в Польщі запрацювали нові правила для українців. Зокрема, зміни торкнулися статусу PESEL UKR, умов проживання, працевлаштування та доступу до медичних послуг. Також у країні запровадили нову карту побуту CUKR терміном на три роки. Окремим громадянам необхідно пройти верифікацію документів, інакше вони можуть втратити право на легальне перебування.