В Польше поймали мужчину, который дважды ударил палкой украинку по голове

В субботу, 1 августа, польская полиция задержала 76-летнего мужчину. Его подозревают в нападении на 40-летнюю гражданку Украины в городе Гдыня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

30 июля в Гдыне мужчина дважды ударил украинку по голове деревянной прогулочной палкой. После этого он скрылся в неизвестном направлении. Полиция искала нападающего несколько дней.

Подозреваемого задержали следователи-криминалисты Городского управления полиции в Гдыне. Районная прокуратура города открыла уголовное производство, дело квалифицировали как причинение телесных повреждений.

Что говорят в полиции

В Поморской полиции заявили, что в настоящее время установленные обстоятельства не свидетельствуют о мотиве ненависти на национальной почве.

"В настоящее время установленные обстоятельства не указывают на то, что инцидент носил характер преступления, мотивированного предубеждениями на национальной почве. В этом деле продолжаются дальнейшие процессуальные действия", - сообщила Поморская полиция.

Между тем, социологические данные свидетельствуют, что отношение поляков к украинцам продолжает меняться не к лучшему.