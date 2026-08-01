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В Польше поймали мужчину, который дважды ударил палкой украинку по голове

21:02 01.08.2026 Сб
1 мин
Полиция рассказала, имел ли нападение на украинку признаки ненависти
aimg Елена Чупровская
В Польше поймали мужчину, который дважды ударил палкой украинку по голове Фото: В Гдыне задержали 76-летнего мужчину за нападение на украинку с палкой (Getty Images)
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В субботу, 1 августа, польская полиция задержала 76-летнего мужчину. Его подозревают в нападении на 40-летнюю гражданку Украины в городе Гдыня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

30 июля в Гдыне мужчина дважды ударил украинку по голове деревянной прогулочной палкой. После этого он скрылся в неизвестном направлении. Полиция искала нападающего несколько дней.

Подозреваемого задержали следователи-криминалисты Городского управления полиции в Гдыне. Районная прокуратура города открыла уголовное производство, дело квалифицировали как причинение телесных повреждений.

Что говорят в полиции

В Поморской полиции заявили, что в настоящее время установленные обстоятельства не свидетельствуют о мотиве ненависти на национальной почве.

"В настоящее время установленные обстоятельства не указывают на то, что инцидент носил характер преступления, мотивированного предубеждениями на национальной почве. В этом деле продолжаются дальнейшие процессуальные действия", - сообщила Поморская полиция.

Между тем, социологические данные свидетельствуют, что отношение поляков к украинцам продолжает меняться не к лучшему.

Напомним, это не первый подобный случай - ранее молодые мужчины в Польше жестоко избили еще одну украинку и ее парня.

По результатам опросов Украина стала восприниматься частью поляков как главная угроза.

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