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"Врагом номер один стала Украина": в Польше министр жестко прошелся по оппозиции

15:16 31.07.2026 Пт
2 мин
Министр обороны страны не скрывает своего возмущения
aimg Юлия Капитонова
"Врагом номер один стала Украина": в Польше министр жестко прошелся по оппозиции Фото: Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши (Getty Images)
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Польская оппозиция начала считать врагом Украину, а не Россию. Однако официальная Варшава не откажется от поддержки Киева.

С таким заявлением выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia.

31 июля в польском Сейме обсуждали инцидент с российской ракетой Х-101, которая накануне залетела на территорию страны.

На этом фоне Косиняк Камыш напомнил всем присутствующим, кто является настоящим врагом Польши и НАТО.

Кроме того, министр обороны публично подверг критике польскую оппозицию, которая, по его словам, все чаще пытается обвинить Украину во всех проблемах.

"Вы вообще не считаете Российскую Федерацию врагом… Недавно врагом номер один стала Украина", - возмутился Косиняк-Камыш с трибуны Сейма.

Более того, он напомнил о передаче Варшавой Украине ракет для систем Patriot. Министр повторил, что Польша сделала это по просьбе США, однако оппозиция и в этом случае выражала свое недовольство.

"Они (украинцы - ред.) могут сбивать летящие в сторону Польши ракеты на территории Украины. Я хочу, чтобы они сбивали их над территорией Украины", - заявил Косиняк-Камыш.

На его заявление большинство присутствующих отреагировало шквалом аплодисментов. После этого министр обороны заверил, что власти Польши не бросят Украину на произвол судьбы в войне с Россией.

По его словам, "вой и дезинформация" оппозиции не остановят Варшаву в этом вопросе.

После обвинений министра обороны депутаты оппозиции повысили голос, пытаясь заглушить выступление Косиняка-Камыша - в Сейме вспыхнула словесная перепалка.

Кстати, недавно Дональд Туск предупредил о 100 решающих днях для Украины в войне с Россией.

Также мы писали, что представитель правительства Польши выступил с громким заявлением относительно притеснений украинцев.

Кроме того, ранее РБК-Украина рассказывало, почему Туск экстренно обратился к Навроцкому и как это касается украинцев.

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