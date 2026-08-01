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У Польщі спіймали чоловіка, який двічі вдарив палицею українку по голові

21:02 01.08.2026 Сб
1 хв
Поліція розповіла, чи мав напад на українку ознаки ненависті
aimg Олена Чупровська
У Польщі спіймали чоловіка, який двічі вдарив палицею українку по голові Фото: У Гдині затримали 76-річного чоловіка за напад на українку з палицею (Getty Images)
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У суботу, 1 серпня, польська поліція затримала 76-річного чоловіка. Його підозрюють у нападі на 40-річну громадянку України у місті Гдиня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

30 липня в Гдині чоловік двічі вдарив українку по голові дерев'яною прогулянковою палицею. Після цього він зник у невідомому напрямку. Поліція шукала нападника кілька днів.

Підозрюваного затримали слідчі-криміналісти Міського управління поліції в Гдині. Районна прокуратура міста відкрила кримінальне провадження , справу кваліфікували як заподіяння тілесних ушкоджень.

Що кажуть у поліції

У Поморській поліції заявили, що на цей момент встановлені обставини не свідчать про мотив ненависті на національному ґрунті.

"Наразі встановлені обставини не вказують на те, що інцидент мав характер злочину, мотивованого упередженнями на національному ґрунті. У цій справі тривають подальші процесуальні дії", - повідомила Поморська поліція.

Тим часом соціологічні дані свідчать, що ставлення поляків до українців продовжує змінюватися не на краще.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок - раніше молоді чоловіки в Польщі жорстоко побили ще одну українку та її хлопця.

За результатами опитувань, Україна стала сприйматися частиною поляків як головна загроза.

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