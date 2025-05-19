В Польше рассказали об объеме следующего пакета помощи для Украины

Об этом сказал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью РБК-Украина .

По его словам, Польша первой помогла в самые драматические первые дни полномасштабного вторжения.

"Мы фактически были первыми, кто помог, и первыми, кто ответил всеми доступными возможностями, и это помогло Украине выиграть первые славные битвы под Киевом, позже под Харьковом и под Херсоном. Поэтому мы сделали это возможным благодаря нашей помощи", - сказал он.

Как отметил Лукасевич, сегодня польские возможности меняются, и меняется характер помощи. "Поэтому мы говорим уже не о танках, а о боеприпасах, о подготовке украинских сил. Грубо говоря, это почти 30 тысяч солдат, которые прошли подготовку на территории Польши. Я считаю, что это одна из самых больших цифр среди союзников", - пояснил временный поверенный.

Кроме того, это материальная помощь, это боеприпасы, все виды помощи. Он напомнил известную историю Starlink.

"Роутеры Starlink, половина из которых, насколько я знаю, так эффективно используются Вооруженными силами Украины, фактически спонсируются Польшей - контракт заключен с нашей стороны. Поэтому стоит помнить, что мы помогаем - возможно, не тяжелым вооружением, но теми критически важными возможностями, в которых Украина так нуждается", - рассказал временный поверенный.

Как отметил Лукасевич военная помощь продолжается. "Мы уже доставили, я думаю, 46-й пакет стоимостью около 200 миллионов евро. Сейчас мы готовим еще один пакет, 47-й, более-менее такой же стоимости", - сказал он.