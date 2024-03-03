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В Польше рассказали о неофициальных переговорах с ЕС по уступкам для фермеров

Фото: заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна (facebook.com by Zbigniew Pręgowski)
Автор: Дмитрий Левицкий

Польша ведет неофициальные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен по освобождению польских фермеров от некоторых положений европейского "Зеленого соглашения".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Замминистра спросили в программе на радио ZET о том, правдивы ли слухи, что Варшава ведет непубличные переговоры с Еврокомиссией об освобождении от некоторых положений "Зеленого соглашения", поскольку польский сельскохозяйственный рынок является ближайшим к Украине, на что тот ответил утвердительно.

Польский чиновник отметил, что это будет касаться "всего, что только возможно, как по "Зеленому соглашению", так и по наплыву продуктов, которые вызывают постоянный сбой на рынке одной или большинства стран".

"Если нам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, они станут общей позицией ЕС. Я тоже хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра, если это займет слишком много времени, мы введем изменения, мы введем блокаду границ и пошлины в одностороннем порядке", - сказал Шейна.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств на границе с Украиной. Таким образом они якобы выступают против "наплыва продовольствия" из Украины на польский рынок.

Блокировку границы польские фермеры продолжают осуществлять на шести пунктах пропуска:

  • "Ягодин";
  • "Устилуг";
  • "Угринов";
  • "Рава-Русская";
  • "Шегини";
  • "Краковец".

На днях польский премьер заявил, что Варшава и Киев якобы обсуждают возможность временного закрытия общей границы для торговли. Однако в Украине обсуждение такого вопроса возразили.

В то же время президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет защищать свой бизнес, если не удастся разрешить кризис на границе с Польшей.

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