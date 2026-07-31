В Польше раскрыли новое предложение Украины по истребителям МиГ-29

С таким заявлением выступила заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чернецкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

Как пояснила Собковяк-Чернецкая, новое предложение команды президента Украины Владимира Зеленского вполне конкретное.

Оно заключается в том, что Варшава передает Киеву свои истребители, а взамен получает украинские беспилотники.

В то же время, по ее словам, польское правительство не рассматривает сценарий, при котором Варшава будет оплачивать модернизацию этих истребителей.

"Конкретный ответ с украинской стороны по поводу того, какие беспилотники они могут предоставить в обмен на самолеты МиГ, уже несколько дней как лежит на столе", - подтвердила Собковяк-Чернецкая.

Журналисты также поинтересовались, почему Варшава не продает истребители МиГ-29 Болгарии, ведь та хочет их приобрести.

Заместитель министра обороны Польши объяснила, что переговоры по приобретению истребителей изначально были начаты именно с Киевом.

По словам Собковяк-Чернецкой, после анализа нового украинского предложения министр обороны Владислав Косиняк-Камиш примет решение.

Она также заверила, что это произойдет в ближайшие недели.