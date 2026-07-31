В Польше раскрыли новое предложение Украины по истребителям МиГ-29
Украина предложила Польше обменять истребители МиГ-29 на беспилотники.
С таким заявлением выступила заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чернецкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
Как пояснила Собковяк-Чернецкая, новое предложение команды президента Украины Владимира Зеленского вполне конкретное.
Оно заключается в том, что Варшава передает Киеву свои истребители, а взамен получает украинские беспилотники.
В то же время, по ее словам, польское правительство не рассматривает сценарий, при котором Варшава будет оплачивать модернизацию этих истребителей.
"Конкретный ответ с украинской стороны по поводу того, какие беспилотники они могут предоставить в обмен на самолеты МиГ, уже несколько дней как лежит на столе", - подтвердила Собковяк-Чернецкая.
Журналисты также поинтересовались, почему Варшава не продает истребители МиГ-29 Болгарии, ведь та хочет их приобрести.
Заместитель министра обороны Польши объяснила, что переговоры по приобретению истребителей изначально были начаты именно с Киевом.
По словам Собковяк-Чернецкой, после анализа нового украинского предложения министр обороны Владислав Косиняк-Камиш примет решение.
Она также заверила, что это произойдет в ближайшие недели.
Ранее РБК-Украина сообщило, что команда Зеленского подтвердила готовность продолжить переговоры с Польшей о МиГ-29.
Кстати, недавно Варшава намекнула, что ее истребители могут не достаться Украине.
Более того, стало известно, что Польша даже рассматривала вариант списания МиГ-29 вместо их передачи Киеву.