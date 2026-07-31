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В Польше раскрыли новое предложение Украины по истребителям МиГ-29

08:55 31.07.2026 Пт
2 мин
Также стало известно, почему Варшава не продает свои самолеты Болгарии
aimg Юлия Капитонова
В Польше раскрыли новое предложение Украины по истребителям МиГ-29 Фото: Силы обороны все еще имеют шанс получить польские самолеты (facebook.com/UALandForces)
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Украина предложила Польше обменять истребители МиГ-29 на беспилотники.

С таким заявлением выступила заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чернецкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Как пояснила Собковяк-Чернецкая, новое предложение команды президента Украины Владимира Зеленского вполне конкретное.

Оно заключается в том, что Варшава передает Киеву свои истребители, а взамен получает украинские беспилотники.

В то же время, по ее словам, польское правительство не рассматривает сценарий, при котором Варшава будет оплачивать модернизацию этих истребителей.

"Конкретный ответ с украинской стороны по поводу того, какие беспилотники они могут предоставить в обмен на самолеты МиГ, уже несколько дней как лежит на столе", - подтвердила Собковяк-Чернецкая.

Журналисты также поинтересовались, почему Варшава не продает истребители МиГ-29 Болгарии, ведь та хочет их приобрести.

Заместитель министра обороны Польши объяснила, что переговоры по приобретению истребителей изначально были начаты именно с Киевом.

По словам Собковяк-Чернецкой, после анализа нового украинского предложения министр обороны Владислав Косиняк-Камиш примет решение.

Она также заверила, что это произойдет в ближайшие недели.

Ранее РБК-Украина сообщило, что команда Зеленского подтвердила готовность продолжить переговоры с Польшей о МиГ-29.

Кстати, недавно Варшава намекнула, что ее истребители могут не достаться Украине.

Более того, стало известно, что Польша даже рассматривала вариант списания МиГ-29 вместо их передачи Киеву.

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