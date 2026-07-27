В Польше намекнули, что МиГ-29 могут не достаться Украине
Польша не отказалась от передачи Украине истребителей МиГ-29, однако предупредила, что в случае затягивания переговоров, самолеты могут получить другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша изданию Wirtualna Polska.
По словам министра, польское предложение о передаче МиГ-29 Украине "лежит на столе", а окончательное решение теперь зависит от украинской стороны.
Косиняк-Камыш отметил, что Варшава ожидает от Киева более широкого сотрудничества в сфере беспилотных технологий.
Что Польша хочет получить от Украины
По его словам, у Украины есть значительный опыт и мощности в производстве дронов, поэтому Польша рассчитывает на обмен технологиями и совместные проекты.
"Пора сказать, чего мы от них ожидаем. Ноу-хау в том, в чем они сильны. И чтобы они вступили в сотрудничество. Чтобы передали нам часть дронов, которыми мы могли бы пользоваться. Мы действительно открыты для различных решений", - пояснил министр.
В то же время он подчеркнул, что "это имеет также символическое, а не только практическое измерение".
"И я несколько разочарован, что даже это символическое измерение не удалось реализовать", - добавил Косиняк-Камиш.
Что будет, если договориться не удастся
По словам главы Минобороны Польши, сейчас между штабами двух стран продолжаются переговоры по техническому обслуживанию истребителей, их ремонту и финансированию этих работ.
В то же время у Польши уже есть альтернативный вариант использования самолетов. Министр заявил, что Болгария заинтересована в их покупке, а это, по мнению министра, свидетельствует о хорошем техническом состоянии истребителей.
"Эти самолеты в хорошем состоянии. Настолько хорошему, что болгары хотят их купить. Если кто-то заинтересован заплатить за них, это значит, что они действительно хорошие", - заметил он.
Глава Минобороны Польши подчеркнул, что приоритетом для Варшавы остается договоренность с Киевом. В то же время, если переговоры не принесут результата, польская сторона готова рассмотреть другие предложения.
"Первоочередной целью является достижение договоренности с Украиной. Если это не удастся - ну что ж, пожалуйста. Времени для Украины в этом вопросе остается меньше, в ближайшие недели должно быть принято окончательное решение", - подытожил Косиняк-Камыш.
Что известно о переговорах по польским МиГ-29
Напомним, ранее в этом месяце министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что Варшава получила официальный запрос от Киева по поводу истребителей МиГ-29. По его словам, переговоры между сторонами продолжаются, а польские власти видят шансы достичь положительного результата.
В то же время, польские СМИ сообщали, что Варшава также рассматривала возможность списания МиГ-29 вместо их передачи Украине. Среди причин называли разногласия по условиям обмена, ремонта и финансирования подготовки самолетов.
Кроме того, по данным Radio ZET, Польша получила запрос от неназванной страны НАТО по поводу этих истребителей. Заместитель министра обороны Павел Залевский подтвердил факт обращения, однако отметил, что приоритетом для Варшавы остается передача МиГ-29 Украине.
В СМИ предполагали, что речь идет о Болгарии. В настоящее время это единственная страна НАТО, кроме Польши, которая до сих пор эксплуатирует истребители МиГ-29.