В Польше намекнули, что МиГ-29 могут не достаться Украине

Польша не отказалась от передачи Украине истребителей МиГ-29, однако предупредила, что в случае затягивания переговоров, самолеты могут получить другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша изданию Wirtualna Polska .

По словам министра, польское предложение о передаче МиГ-29 Украине "лежит на столе", а окончательное решение теперь зависит от украинской стороны.

Косиняк-Камыш отметил, что Варшава ожидает от Киева более широкого сотрудничества в сфере беспилотных технологий.

Что Польша хочет получить от Украины

По его словам, у Украины есть значительный опыт и мощности в производстве дронов, поэтому Польша рассчитывает на обмен технологиями и совместные проекты.

"Пора сказать, чего мы от них ожидаем. Ноу-хау в том, в чем они сильны. И чтобы они вступили в сотрудничество. Чтобы передали нам часть дронов, которыми мы могли бы пользоваться. Мы действительно открыты для различных решений", - пояснил министр.

В то же время он подчеркнул, что "это имеет также символическое, а не только практическое измерение".

"И я несколько разочарован, что даже это символическое измерение не удалось реализовать", - добавил Косиняк-Камиш.

Что будет, если договориться не удастся

По словам главы Минобороны Польши, сейчас между штабами двух стран продолжаются переговоры по техническому обслуживанию истребителей, их ремонту и финансированию этих работ.

В то же время у Польши уже есть альтернативный вариант использования самолетов. Министр заявил, что Болгария заинтересована в их покупке, а это, по мнению министра, свидетельствует о хорошем техническом состоянии истребителей.

"Эти самолеты в хорошем состоянии. Настолько хорошему, что болгары хотят их купить. Если кто-то заинтересован заплатить за них, это значит, что они действительно хорошие", - заметил он.

Глава Минобороны Польши подчеркнул, что приоритетом для Варшавы остается договоренность с Киевом. В то же время, если переговоры не принесут результата, польская сторона готова рассмотреть другие предложения.

"Первоочередной целью является достижение договоренности с Украиной. Если это не удастся - ну что ж, пожалуйста. Времени для Украины в этом вопросе остается меньше, в ближайшие недели должно быть принято окончательное решение", - подытожил Косиняк-Камыш.

Что известно о переговорах по польским МиГ-29

Напомним, ранее в этом месяце министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что Варшава получила официальный запрос от Киева по поводу истребителей МиГ-29. По его словам, переговоры между сторонами продолжаются, а польские власти видят шансы достичь положительного результата.

В то же время, польские СМИ сообщали, что Варшава также рассматривала возможность списания МиГ-29 вместо их передачи Украине. Среди причин называли разногласия по условиям обмена, ремонта и финансирования подготовки самолетов.