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В Польше развернули системы NASAMS и самолеты F-35 для защиты хаба помощи Украине

Фото: в Польше развернули норвежские системы NASAMS и самолеты F-35 (facebook.com/DGeneralneRSZ)
Автор: Наталья Юрченко

В польском Жешуве развернули системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35. Они защищают логистический центр помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генеральный штаб Вооруженных сил Польши в Facebook.

В Польше развернули системы NASAMS, которые передала Норвегия. Также в Польшу отправили самолеты F-35 в поддержку защиты воздушного пространства.

Миссия НАТО продлится до Пасхи. Вместе со средствами противовоздушной обороны и истребителями в Польшу отправят 100 норвежских солдат. Они будут дислоцироваться в Жешуве, где находится логистический хаб.

Стоит отметить, что Украина также получила от партнеров системы противовоздушной обороны NASAMS. Это зенитные системы малой дальности. Их также используют в Норвегии, США, Литве, Финляндии и Нидерландах.

 

Фото: в Польше развернули NASAMS и самолеты F-35 (facebook.com/DGeneralneRSZ)

 

Переброска ПВО в Польшу

Напомним, осенью 2024 года в Польше открыли новую базу противоракетной обороны. Она заработала на севере страны. Россия уже пригрозила, что якобы база будет законной целью для нее.

Также союзники по НАТО решили перебросить в Польшу больше средств ПВО для защиты логистического хаба в Жешуве, через который в Украину идет военная помощь.

Норвегия пообещала передать Польше истребители F-35 и зенитные комплексы NASAMS для защиты логистического центра. Также Германия заявила, что готова перебросить системы противовоздушной обороны Patriot в Польшу в начале 2025 года.

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