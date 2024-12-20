В Польше развернули системы NASAMS и самолеты F-35 для защиты хаба помощи Украине

В Польше развернули системы NASAMS, которые передала Норвегия. Также в Польшу отправили самолеты F-35 в поддержку защиты воздушного пространства.

Миссия НАТО продлится до Пасхи. Вместе со средствами противовоздушной обороны и истребителями в Польшу отправят 100 норвежских солдат. Они будут дислоцироваться в Жешуве, где находится логистический хаб.

Стоит отметить, что Украина также получила от партнеров системы противовоздушной обороны NASAMS. Это зенитные системы малой дальности. Их также используют в Норвегии, США, Литве, Финляндии и Нидерландах.

Фото: в Польше развернули NASAMS и самолеты F-35 (facebook.com/DGeneralneRSZ)