У Польщі розгорнули системи NASAMS та літаки F-35 для захисту хабу допомоги Україні

У Польщі розгорнули системи NASAMS, які передала Норвегія. Також до Польщі відправили літаки F-35 на підтримку захисту повітряного простору.

Місія НАТО триватиме до Великодня. Разом з засобами протиповітряної оборони та винищувачами до Польщі відправлять 100 норвезьких солдатів. Вони дислокуватимуться в Жешуві, де знаходиться логістичний хаб.

Варто зазначити, що Україна також отримала від партнерів системи протиповітряної оборони NASAMS. Це зенітні системи малої дальності. Їх також використовують у Норвегії, США, Литві, Фінляндії та Нідерландах.

Фото: у Польщі розгорнули NASAMS та літаки F-35 (facebook.com/DGeneralneRSZ)