У Польщі розгорнули системи NASAMS та літаки F-35 для захисту хабу допомоги Україні

У польському Жешуві розгорнули системи протиповітряної оборони NASAMS та винищувачі F-35. Вони захищають логістичний центр допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генеральний штаб Збройних сил Польщі в Facebook.
У Польщі розгорнули системи NASAMS, які передала Норвегія. Також до Польщі відправили літаки F-35 на підтримку захисту повітряного простору.
Місія НАТО триватиме до Великодня. Разом з засобами протиповітряної оборони та винищувачами до Польщі відправлять 100 норвезьких солдатів. Вони дислокуватимуться в Жешуві, де знаходиться логістичний хаб.
Варто зазначити, що Україна також отримала від партнерів системи протиповітряної оборони NASAMS. Це зенітні системи малої дальності. Їх також використовують у Норвегії, США, Литві, Фінляндії та Нідерландах.
Фото: у Польщі розгорнули NASAMS та літаки F-35 (facebook.com/DGeneralneRSZ)
Нагадаємо, восени 2024 року в Польщі відкрили нову базу протиракетної оборони. Вона запрацювала на півночі країни. Росія вже пригрозила, що нібито база буде законною ціллю для неї.
Також союзники по НАТО вирішили перекинути в Польщі більше засобів ППО для захисту логістичного хабу у Жешуві, через який до України йде військова допомога.
Норвегія пообіцяла передати Польщі винищувачі F-35 і зенітні комплекси NASAMS для захисту логістичного центру. Також Німеччина заявила, що готова перекинути системи протиповітряної оборони Patriot до Польщі на початку 2025 року.
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