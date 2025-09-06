В Польше разбился "неопознанный объект": власти проверяют версию с контрабандным дроном

Сейчас власти Люблинского воеводства расследуют обстоятельства катастрофы неопознанного летающего объекта. Наиболее вероятным объяснением является катастрофа контрабандного беспилотника, которую проверяют следователи.

Представитель Министерства национальной обороны Януш Сеймей заявил, что объект, который упал в Люблинском воеводстве, "не имеет никаких военных признаков".

Информацию о падении объекта уже подтвердили полиция и Министерство внутренних дел и администрации.

"Я могу подтвердить инцидент. В Майдан-Сельце был найден неопознанный предмет. После завершения расследования прокурор сможет предоставить информацию о предмете и что на самом деле произошло. Полиция на месте, пусть проводит свое расследование", - сказала пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая.

Она добавила, что пока трудно предсказать, сколько времени продлится осмотр предмета на месте.

Примечательно, что данный объект упал примерно в пятистах метрах от зданий.

"Через Центр экстренного оповещения дежурный офицер районного управления полиции в Томашове Любельском получил сообщение об обнаружении обломков неопознанного летающего объекта в городе Майдан Селец", - сообщила люблинская полиция.

По данным правоохранителей, об инциденте сообщено все службы и прокуратуру. Место обнаружения объекта сейчас охраняется.

Стоит также добавить, что в связи с инцидентом никто не пострадал.