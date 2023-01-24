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В Польше резко вырос спрос на украиноязычных работников

Фото: в Польше резко вырос спрос на украиноязычных работников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Пиковый рост спроса на украиноязычных работников зафиксирован в Польше. Это вызвано тем, что в стране зарегистрировалось большое количество украинских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международное агентство по трудоустройству Gremi Personal.

Рост спроса на украиноязычных работников начался в августе 2022 года, это вызвано тем, что в Польше было зарегистрировано более десяти тысяч украинских компаний. Всего в Польше насчитывается более 25 тысяч компаний, в которых хотя бы одним из акционеров является украинская компания.

По данным агентства, в предыдущие годы спрос на украиноязычных работников был на уровне 200 - 250 человек в год. А вот уже во второй половине 2022 года количество запросов превысило тысячу. Отмечается, что в 2023 году динамика продолжает расти.

С августа 2022 года мы начали фиксировать количество запросов именно на украиноязычных работников. Украинцы в Польше желают работать с украинскими компаниями, по меньшей мере, из-за возможности оказаться в привычной языковой среде. К тому же это возможность получить хорошую должность и без знания польского языка и работать по квалификации не ниже, чем в Украине", - заявила директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.

Ранее РБК-Украина сообщало, что более 9 миллионов украинцев пересекли украинско-польскую границу с 24 февраля 2022 года.

С начала военного положения в Украине 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли.

Ранее СБУ обезвредила четыре новых канала выезда мужчин за границу. Также в ноябре Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин: нового ввели.

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