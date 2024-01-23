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В Польше приостановили расследование взрыва ракеты в Пшеводуве, - СМИ

Вторник 23 января 2024 15:48
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В Польше приостановили расследование взрыва ракеты в Пшеводуве, - СМИ Фото: место взрыва ракеты в Польше в Пшеводуве (twitter.com/wolski_jaros)
Автор: Владимир Костырин

В Польше приостановили расследование трагедии со взрывом ракеты в приграничном поселке Пшеводуве, что произошло 15 ноября 2022 года во время массированной воздушной атаки РФ по Украине. Тогда в результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

По данным издания, расследование было приостановлено "из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины по объяснению этой трагедии".

Как рассказали в польской прокуратуре, такое решение они приняли "в связи с долговременным препятствием в дальнейшем производстве, которое заключается в ожидании выполнения запросов о международной правовой помощи".

Приостановка производства может означать невозможность окончательно установить обстоятельства этого события.

Также указывается, что согласно выводам польских следователей, это была украинская ракета ПВО, выпущенная во время массированного российского ракетного обстрела.

Трагедия в Пшеводуве

Напомним, что 15 ноября 2022 года во время массированной воздушной атаки России на инфраструктуру Украины на территории польского Пшеводува упала ракета, в результате чего погибли два человека.

После чего в США и Польше высказали предположение, что в Пшеводуве упала ракета украинского ПВО. Однако украинская сторона заявила, что речь идет именно о российской ракете и призвала предоставить ей свое участие в расследовании, чтобы доказать это.

На месте падения ракеты в Польше также работали украинские эксперты.

Добавим, что польские эксперты утверждают, что ракета, в результате которой в ноябре 2022 года, погибли два человека на зерносушилке на юге Польши, была выпущена Украиной.

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