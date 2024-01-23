У Польщі призупинили розслідування щодо вибуху ракети у Пшеводуві, - ЗМІ

У Польщі призупинили розслідування трагедії із вибухом ракети у прикордонному селищі Пшеводуві, що сталася 15 листопада 2022 року під час масованої повітряної атаки РФ по Україні. Тоді внаслідок події загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

За даними видання, розслідування було призупинено "через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії".

Як розповіли у польській прокуратурі, таке рішення вони ухвалили "у зв'язку з довготривалою перешкодою у подальшому провадженні, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу".

Зазначається, що призупинення провадження може означати неможливість остаточно встановити обставини цієї події.

Також вказуэться, що згідно з висновками польських слідчих, це була українська ракета ППО, випущена під час масованого російського ракетного обстрілу.

Трагедія у Пшеводуві

Нагадаємо, що 15 листопада 2022 року під час масованої повітряної атаки Росії на інфраструктуру України на території польського Пшеводува впала ракета, через що загинули двоє людей.

Після чого в США та Польщі висловили припущення, що у Пшедовуві впала ракета української ППО. Однак українська сторона заявила, що йдеться саме про російську ракету і закликала надати їй свою участь у розслідуванні аби довести це.

На місці падіння ракети у Польщі також працювали українські експерти.

Додамо, що польські експерти стверджують, що ракета, внаслідок якої у листопаді 2022 року, загинули двоє людей на зерносушарці на півдні Польщі, була випущена Україною.