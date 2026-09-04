В Польше объяснили, сколько дипломатов РФ работают на спецслужбы
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Евросоюз выслать около половины российских дипломатов, работающих в странах блока. По его словам, они работают под прикрытием разведслужб Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам главы польского МИД, нужно выслать до 40% российских дипломатов, работающих в европейских странах, а это около тысячи человек. Как отметил Сикорский на пресс-конференции в Веймаре после встречи с коллегами из Германии и Франции, недавняя волна гибридных атак показывает, что ЕС должен ввести более жесткие ограничения в отношении России.
"В конце концов, Россия пытается разрушить ЕС изнутри, и ей не следует разрешать пользоваться привилегиями свободного передвижения", – сказал он.
По оценкам польской стороны, сейчас в странах Евросоюза находятся более 2 тысяч российских дипломатов, и не менее 40% из них, как подчеркнул польский министр, "выполняют задачи, несовместимые с их дипломатическим статусом".
"У нас до сих пор много российских дипломатов по всему Европейскому Союзу. Мы оцениваем, что их более 2000, и мы считаем, что по меньшей мере 40 процентов из них выполняют задачи, несовместимые с их дипломатическим статусом. Они работают на агентства, которые также осуществляют террористическую деятельность в наших странах", – сказал Сикорский. "Поэтому в знак солидарности с Германией мы должны ввести все необходимые меры предосторожности для нашего населения".
В МИД Польши призвали к высылке части дипломатов РФ (инфографика РБК-Украина)
Помимо уменьшения количества дипломатических работников из России, Сикорский призвал ограничить свободу передвижения российских дипломатов, сократить выдачу шенгенских виз гражданам РФ и ввести россиянам требование использовать только биометрические документы при въезде в ЕС.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов поддержать дальнейшие шаги, "если этого потребуют обстоятельства".
Контекст заявления
В ЕС, особенно в Германии, резко отреагировали на инцидент с дроном в Лейпциге. Это явилось последней каплей на фоне постоянных гибридных атак РФ на страны Евросоюза.
Европа уже готовит жесткий ответ на диверсию РФ. Планируются ограничения для россиян, дипломатов и "теневого флота".
Также в ФРГ пообещали, что Украина получит ракеты и тысячи дронов для сдерживания РФ.