Сикорский о диверсиях в ЕС: похоже, Россия ведет против нас гибридную войну
Вероятно, Россия уже ведет гибридную войну против стран Европы, поэтому должна получить отпор, пока не стало слишком поздно.
С таким призывом выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .
Шеф польской дипломатии прокомментировал атаку российских дронов на украинский самолет в аэропорту Лейпцига. На этом фоне он выразил поддержку Украине и Германии.
По убеждению Сикорского, сложившуюся ситуацию уже сложно называть обычным мирным временем.
"Мы не стремимся к конфликту с Россией, и похоже, что Россия ведет против нас гибридную войну - и нужно продемонстрировать Путину, что нас не получится запугать", - заявил глава МИД Польши.
На фоне последних событий Сикорский призвал союзников максимально усилить санкционное давление на Россию.
Он также заявил, что уже готово предложение о внесении в санкционные списки около 1620 физических и юридических лиц.
Проблема в том, что для его принятия понадобится политическая воля лидеров Европы.
"Мы должны это принять в ответ на атаки Путина в Германии и других странах", - призвал Сикорский.
Кроме того, шеф польской дипломатии предлагает ужесточить ограничения для российских дипломатов и разведчиков в Европе.
Глава МИД Польши считает, что следует рассмотреть:
- закрытие российских консульств;
- ограничение передвижения дипломатов РФ за пределами страны аккредитации;
- сокращение численности дипломатического корпуса РФ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Германия публично обвинила Россию в атаке на украинский самолет в аэропорту Лейпцига.
Кроме того, Берлин сразу раскрыл, каким будет его ответ на новое преступление Москвы.
Также в ФРГ пообещали, что Украина получит ракеты и тысячи дронов для сдерживания РФ.