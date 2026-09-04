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У Польщі пояснили, скільки дипломатів РФ працюють на спецслужби

03:28 04.09.2026 Пт
2 хв
Скільки треба вислати російських дипломатів, на думку очільника МЗС Польщі?
aimg Пилип Бойко
У Польщі пояснили, скільки дипломатів РФ працюють на спецслужби Фото:міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (РБК-Україна)
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Євросоюз вислати майже половину російських дипломатів, які працюють у країнах блоку. За його словами, вони працюють під прикриттям розвідслужб Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами очільника польського МЗС, треба вислати до 40% російських дипломатів, які працюють у європейських країнах, а це приблизно тисяча осіб. Як зазначив Сікорський на пресконференції у Веймарі після зустрічі з колегами з Німеччини та Франції, нещодавня хвиля гібридних атак показує, що ЄС повинен запровадити більш жорсткі обмеження щодо Росії.

"Зрештою, Росія намагається зруйнувати ЄС зсередини, і їй не слід дозволяти користуватися привілеями вільного пересування", – сказав він.

За оцінками польської сторони, зараз у країнах Євросоюзу перебуває понад 2 тисячі російських дипломатів, і не менше 40% з них, як підкреслив польський міністр, "виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом".

"У нас досі забагато російських дипломатів по всьому Європейському Союзу. Ми оцінюємо, що їх понад 2000, і ми вважаємо, що щонайменше 40 відсотків з них виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Вони працюють на агентства, які також здійснюють терористичну діяльність у наших країнах", – сказав Сікорський. "Тому, на знак солідарності з Німеччиною, ми повинні запровадити всі необхідні запобіжні заходи для нашого населення".

У Польщі пояснили, скільки дипломатів РФ працюють на спецслужбиУ МЗС Польщі закликали до висилки частини дипломатів РФ (інфографіка РБК-Україна)

Окрім зменшення кількості дипломатичних працівників з Росії, Сікорський закликав обмежити свободу пересування російських дипломатів, скоротити видачу шенгенських віз громадянам РФ і запровадити для росіян вимогу використовувати лише біометричні документи при в'їзді до ЄС.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий підтримати подальші кроки, "якщо цього вимагатимуть обставини".

Контекст заяви

У ЄС, особливо у Німеччині, різко відреагували на інцидент з дроном у Лейпцигу. Це стало останньою краплею на тлі постійних гібридних атак РФ на країни Євросоюзу.

Європа вже готує жорстку відповідь на диверсії РФ. Плануються обмеження для росіян, дипломатів та "тіньового флоту".

Також у ФРН пообіцяли, що Україна отримає ракети та тисячі дронів для стримування РФ.

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