В Польше проходят масштабные проверки легальности пребывания и трудоустройства иностранцев. Пограничная служба проверяет предприятия, стройплощадки, склады и хостелы, а нарушителям грозят штрафы и потеря оснований для пребывания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выпуск Gremi Personal.

Сколько иностранцев задержали

12-13 октября 2026 года около 600 сотрудников Пограничной службы Польши провели более 1400 проверок легальности пребывания иностранцев. Правоохранители задержали более 80 человек и начали более 60 административных производств относительно обязательства иностранцев вернуться.

Среди проверенных было около 530 граждан Украины. Более 50 задержаний касались незаконного пребывания, еще почти десять человек были задержаны из-за угрозы государственной безопасности.

Проверки продолжились в ноябре. 17-18 ноября в Силезском воеводстве Пограничная служба совместно с полицией и Национальной казенной администрацией провела операцию Pobyt.

К ней привлекли 133 служащих, проверивших 191 иностранца. Правоохранители задержали 33 человека, среди которых были граждане Украины.

Читайте также: Работа в Польше: в каких отраслях растет спрос на работников, а где сокращают персонал

Контролируют не только самих работников, но и работодателей. 16 ноября Пограничная служба сообщила о нарушениях на производственном предприятии в Кентшинском уезде.

Лодькое агентство труда направило туда 33 иностранцев, в том числе 28 граждан Украины. В ходе проверки выяснилось, что часть работников выполняла работу на условиях, которые отличались от указанных в разрешениях, или занимала должности, не соответствующие документам.

Где чаще всего выявляют нарушения

С января по конец октября польские пограничники проверили около 2900 иностранцев и выявили более 700 случаев нелегального трудоустройства.

Больше всего нарушений пришлось на работников, которых направили агентству труда, - 25%. Далее следуют строительство (22%), производственные предприятия (18%) и ресторанный бизнес (13%).

За незаконное трудоустройство иностранцев работодателям грозит штраф до 50 тысяч злотых.

В Министерстве внутренних дел Польши также сообщили, что за первое полугодие 2026 правоохранители задержали около 11 тысяч человек за незаконное пребывание в стране. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Какие документы проверить украинцам

Наличие разрешения на работу или приглашение от работодателя не всегда гарантирует легальное трудоустройство. Важно, чтобы фактические условия работы соответствовали документам: человек имел право работать именно у этого работодателя, на должности и на определенных условиях.

В компании Gremi Personal объясняют, что проблемы могут возникнуть, если работодатель или агентство труда не выполнили своих обязательств. Отдельный риск представляют фиктивные приглашения и документы от компаний, которые фактически не ведут деятельность и не планируют трудоустраивать иностранцев.

Такие документы могут использоваться для получения визы, легализации пребывания или подачи заявления на карту побыта. Польские правоохранители регулярно разоблачают подобные схемы.

В частности, 18 ноября Пограничная служба сообщила о разоблачении организованной группы, которая помогала иностранным студентам получать разрешения на временное проживание посредством фиктивных подтверждений наличия средств. По данным правоохранителей, этой схемой могли воспользоваться около 3000 иностранцев.

Человек, воспользовавшийся фиктивными документами, рискует потерять основания для пребывания в Польше. В зависимости от обстоятельств власти могут обязать ее вернуться в страну происхождения и запретить повторный въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны.

Что происходит со статусом PESEL UKR

Украинцам, пользующимся временной защитой в Польше, также следует проверить актуальность статуса PESEL UKR.

До 31 августа 2026 года граждане, получившие этот статус без предъявления действительного загранпаспорта, должны были подтвердить личность в управлении гмины. С 1 сентября тем, кто этого не сделал, изменили статус UKR на NUE. Это означает утрату временной защиты и связанных с ним прав.

В то же время, отсутствие статуса UKR само по себе не означает автоматической депортации. Однако она может повлиять на законность дальнейшего пребывания, доступ к отдельным социальным правам и возможность оформить карту побыту CUKR.

В Gremi Personal отмечают: украинцам, которые уже работают в Польше или только планируют переезд, следует предварительно проверить документы, основания для пребывания и условия трудоустройства. Особое внимание советуют уделить работодателю и агентству, по которому человек устраивается на работу.