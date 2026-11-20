У Польщі тривають масштабні перевірки легальності перебування та працевлаштування іноземців. Прикордонна служба перевіряє підприємства, будмайданчики, склади та хостели, а порушникам загрожують штрафи і втрата підстав для перебування.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз Gremi Personal.

Скільки іноземців затримали

12-13 жовтня 2026 року майже 600 співробітників Прикордонної служби Польщі провели понад 1400 перевірок легальності перебування іноземців. Правоохоронці затримали понад 80 людей і розпочали більш ніж 60 адміністративних проваджень щодо зобов'язання іноземців повернутися.

Серед перевірених було близько 530 громадян України. Понад 50 затримань стосувалися незаконного перебування, ще майже десятьох людей затримали через загрозу державній безпеці.

Перевірки продовжилися в листопаді. 17-18 листопада у Сілезькому воєводстві Прикордонна служба спільно з поліцією та Національною скарбовою адміністрацією провела операцію Pobyt.

До неї залучили 133 службовців, які перевірили 191 іноземця. Правоохоронці затримали 33 людей, серед яких були громадяни України.

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Контролюють не лише самих працівників, а й роботодавців. 16 листопада Прикордонна служба повідомила про порушення на виробничому підприємстві в Кентшинському повіті.

Лодзька агенція праці направила туди 33 іноземців, зокрема 28 громадян України. Під час перевірки з'ясувалося, що частина працівників виконувала роботу на умовах, які відрізнялися від зазначених у дозволах, або обіймала посади, що не відповідали документам.

Де найчастіше виявляють порушення

Від січня до кінця жовтня польські прикордонники перевірили близько 2900 іноземців і виявили понад 700 випадків нелегального працевлаштування.

Найбільше порушень припало на працівників, яких направили агенції праці, - 25%. Далі йдуть будівництво (22%), виробничі підприємства (18%) та ресторанний бізнес (13%).

За незаконне працевлаштування іноземців роботодавцям загрожує штраф до 50 тисяч злотих.

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі також повідомили, що за перше півріччя 2026 року правоохоронці затримали близько 11 тисяч людей за незаконне перебування в країні. Це майже на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Які документи перевірити українцям

Наявність дозволу на роботу або запрошення від роботодавця не завжди гарантує легальне працевлаштування. Важливо, щоб фактичні умови роботи відповідали документам: людина мала право працювати саме в цього роботодавця, на відповідній посаді та на визначених умовах.

У компанії Gremi Personal пояснюють, що проблеми можуть виникнути, якщо роботодавець або агенція праці не виконали своїх зобов'язань. Окремий ризик становлять фіктивні запрошення та документи від компаній, які фактично не ведуть діяльності й не планують працевлаштовувати іноземців.

Такі документи можуть використовувати для отримання візи, легалізації перебування або подання заяви на карту побиту. Польські правоохоронці регулярно викривають подібні схеми.

Зокрема, 18 листопада Прикордонна служба повідомила про викриття організованої групи, яка допомагала іноземним студентам отримувати дозволи на тимчасове проживання за допомогою фіктивних підтверджень наявності коштів. За даними правоохоронців, цією схемою могли скористатися майже 3000 іноземців.

Людина, яка скористалася фіктивними документами, ризикує втратити підстави для перебування в Польщі. Залежно від обставин влада може зобов'язати її повернутися до країни походження та заборонити повторний в'їзд до Польщі й інших країн Шенгенської зони.

Що відбувається зі статусом PESEL UKR

Українцям, які користуються тимчасовим захистом у Польщі, також варто перевірити актуальність статусу PESEL UKR.

До 31 серпня 2026 року громадяни, які отримали цей статус без пред'явлення дійсного закордонного паспорта, мали підтвердити особу в управлінні ґміни. З 1 вересня тим, хто цього не зробив, змінили статус UKR на NUE. Це означає втрату тимчасового захисту та пов'язаних із ним прав.

Водночас відсутність статусу UKR сама по собі не означає автоматичної депортації. Проте вона може вплинути на законність подальшого перебування, доступ до окремих соціальних прав і можливість оформити карту побиту CUKR.

У Gremi Personal наголошують: українцям, які вже працюють у Польщі або лише планують переїзд, варто заздалегідь перевірити документи, підстави для перебування та умови працевлаштування. Особливу увагу радять приділити роботодавцю й агенції, через яку людина влаштовується на роботу.