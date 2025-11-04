В Польше предупреждают украинцев о мошенниках, которые "продают" карты побыту CUKR

Предупреждение для украинцев

По данным польских чиновников, с 1 июля 2024 года украинцы, которые находятся под временной защитой, получили право подавать заявления на новую карту побыту CUKR с пометкой "Ранее пользовался(лась) временной защитой". Она будет действовать три года.

Однако пока подать заявление невозможно, ведь онлайн-сервис для этого еще не запущен. В то же время мошенники предлагают украинцам оформление документов "под ключ" или "предварительную регистрацию" за плату, вводя их в заблуждение.

Подать заявку можно будет только онлайн

В Управлении отметили, что бумажные заявления не принимаются, а ни одно воеводское управление не уполномочено собирать документы на CUKR.

Официальная процедура будет полностью бесплатной, кроме стандартных государственных сборов:

340 злотых - пошлина за подачу заявления;

100 злотых - плата за изготовление карты.

Как уберечься от обмана

Власти призвали украинцев проверять информацию исключительно через официальные источники - сайт Управления по делам иностранцев, воеводские управления или консульский отдел Посольства Украины в Польше.

"Посредники, которые предлагают платные услуги для "скомплектования заявлений", вводят граждан в заблуждение. Будьте внимательны, не передавайте средства неизвестным лицам", - говорится в официальном сообщении.