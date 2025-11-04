В Польше предупреждают украинцев о мошенниках, которые "продают" карты побыту CUKR

В Польше зафиксировали случаи мошенничества, связанные с оформлением карт побыту CUKR для граждан Украины. Посредники предлагают помощь за деньги, хотя процедура должна быть бесплатной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления по делам иностранцев.
По данным польских чиновников, с 1 июля 2024 года украинцы, которые находятся под временной защитой, получили право подавать заявления на новую карту побыту CUKR с пометкой "Ранее пользовался(лась) временной защитой". Она будет действовать три года.
Однако пока подать заявление невозможно, ведь онлайн-сервис для этого еще не запущен. В то же время мошенники предлагают украинцам оформление документов "под ключ" или "предварительную регистрацию" за плату, вводя их в заблуждение.
В Управлении отметили, что бумажные заявления не принимаются, а ни одно воеводское управление не уполномочено собирать документы на CUKR.
Официальная процедура будет полностью бесплатной, кроме стандартных государственных сборов:
Власти призвали украинцев проверять информацию исключительно через официальные источники - сайт Управления по делам иностранцев, воеводские управления или консульский отдел Посольства Украины в Польше.
"Посредники, которые предлагают платные услуги для "скомплектования заявлений", вводят граждан в заблуждение. Будьте внимательны, не передавайте средства неизвестным лицам", - говорится в официальном сообщении.
Читайте также о том, что в Польше с ноября вступили в силу новые правила проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения (OZZ). Согласно последней поправке к спецзакону, сужается круг лиц, которые могут пользоваться бесплатным жильем и питанием.
Ранее мы писали о том, что в Польше с февраля 2026 года ZUS начнет проверять, официально ли трудоустроены украинцы, которые получают помощь 800+. В дальнейшем выплаты можно будет получить только, если хотя бы один из родителей трудоустроен в Польше и дети посещают местную школу. Без работы помощь не будут начислять. Исключение - родители детей с инвалидностью.