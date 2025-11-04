В Польше сократили перечень украинцев, которые могут жить в центрах для беженцев
В Польше с ноября вступили в силу новые правила проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения (OZZ). Согласно последней поправке к спецзакону, сужается круг лиц, которые могут пользоваться бесплатным жильем и питанием.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на InPoland.
Кто сможет оставаться в центрах
Теперь право на проживание в OZZ имеют только люди с инвалидностью, пожилые люди и беременные женщины. Те украинцы, которые ранее платили 50% или 75% стоимости проживания, потеряли это право.
Лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью, могут оставаться в центрах только при условии, что не получают пособие по уходу (3287 злотых). Согласно закону, такая выплата не предоставляется тем, кто проживает в учреждениях постоянного ухода.
Кто потеряет право на проживание
Изменения коснутся семей с тремя и более детьми, если всем детям уже исполнилось 7 лет, а также тех украинцев, которые только что прибыли в Польшу и не относятся ни к одной "уязвимой" категории.
Кроме того, беженцы, которые получают польскую пенсию, должны будут платить 15 злотых за каждый день проживания, независимо от размера пособия.
Поддержка для тех, кто должен уехать
Поправка не приведет к массовому выселению. Министерство внутренних дел и администрации Польши совместно с Польским Красным Крестом ввело программу "Вместе к независимости". Она предусматривает консультации по трудоустройству, финансовую поддержку, бесплатные курсы польского языка и помощь в поиске жилья.
Как пояснили в МВДиА, цель изменений - чтобы центры коллективного проживания служили убежищем только для тех, кто действительно нуждается в помощи, а не как долгосрочное решение для всех беженцев.
