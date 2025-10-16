ua en ru
Украинцев в Польше ждут новые проверки перед выплатой 800+: что изменится с 2026 года

Четверг 16 октября 2025 13:13
Украинцев в Польше ждут новые проверки перед выплатой 800+: что изменится с 2026 года Фото: Украинские беженцы в Польше (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Управление социального страхования Польши (ZUS) сообщило, что с февраля 2026 года начнет проверять, официально ли трудоустроены украинцы, которые получают помощь по программе 800+.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.net.pl.

Что изменится

Действующие правила выплат для украинцев будут действовать до 31 января 2026 года. С 1 февраля для продления помощи родители должны будут подать новое заявление. Получение 800+ станет возможным только при условии официального трудоустройства хотя бы одного из родителей и посещения детьми польских учебных заведений.

ZUS также сообщил, что для других иностранцев аналогичные проверки начнутся с июня 2026 года - с началом нового расчетного периода.

Кому не нужно работать

От обязанности трудоустройства освобождаются родители детей с инвалидностью (при условии подтверждения этого статуса в Польше).

Заработная плата работающих родителей должна составлять не менее 50% от минимальной в стране.

Как будут проверять

ZUS ежемесячно будет контролировать, являются ли заявители официально трудоустроенными. Если в определенном месяце человек не работает, выплата по программе 800+ не будет поступать.

Кроме того, ведомство будет сверять данные с реестром Пограничной службы, чтобы проверить, не покинул ли получатель территорию Польши.

Напомним, выплаты 800+ - это государственная программа Польши, по которой семьи получают ежемесячное пособие в размере 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет. Ее могут получать как поляки, так и украинцы со статусом временной защиты.

В 2025 году в Польше приняли новый закон, который продолжает легальный статус украинцев до марта 2026 года и устанавливает новые правила получения помощи 800+. Выплаты будут предоставлять только тем, кто официально работает или чьи дети учатся в школе, исключение - люди с инвалидностью.

Также РБК-Украина писало, что президент Польши Кароль Навроцкий предложил законы, которые усложняют получение гражданства - срок проживания увеличат с 3 до 10 лет - и вводят уголовную ответственность за пропаганду "бандеризма" и отрицание Волынской трагедии.

Польша
